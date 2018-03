Copei “Psuv y MUD no entienden la realidad del país, están desconectados del pueblo”

El secretario general interino del Partido Social Cristiano Copei, Miguel Salazar, aseveró que “Psuv y MUD no entienden la realidad del país, están desconectados del pueblo”. El vocero se refirió a las últimas mediciones realizadas por encuestas nacionales en las que se afirma que un importante porcentaje de la población, aproximado al 60%; no siente empatía con las propuestas del sector oficial ni de la oposición agrupada en torno a la mesa unitaria.

“El Psuv tiene 18.4 y la MUD 5% de aceptación porque no escuchan el clamor del pueblo (…) Hay un renglón de independientes, alrededor del 60% de la población, que está en las colas y padece el rigor de este gobierno ineficaz y solo demuestra la incapacidad del Gobierno y oposición de buscarle solución a los problemas” apuntó.

Salazar destacó que en las mediciones la tolda verde tiene el 0,1% de aceptación. “Tiene esa cifra porque existe un divorcio de toda la dirigencia de la oposición y porque Copei se mimetizo con la Mesa de la Unidad” señaló y resaltó que este resultado “es la herencia” de la directiva anterior, presidida por Roberto Enríquez.

Ante esta realidad, la propuesta de la junta directiva provisional es “transformar el partido en una herramienta al servicio de los venezolanos, un instrumento que ayude a buscar soluciones a los problemas, no meternos en cúpulas partidistas” afirmó el secretario general, quien agregó que con esto la tolda expresa una “profunda preocupación por angustia que padecen infinidad de venezolanos” y estiman ser “portavoces de ese desespero de quienes están en las colas, quienes son atacados por la inseguridad de manera permanente” dijo.

Con esto, desestimó que el problema principal del partido sea la colocación de las 27 candidaturas socialcristianas y recordó que la MUD usó como estrategia el envío de postulados que desconocen las regiones que representarán. Al respecto, recordó el caso del dirigente de PJ, Juan Requesens, postulado por municipios de la frontera colombo-venezolana, Alfonso Marquina en Barquisimeto y Luis Emilio Rondón en el estado Nueva Esparta.

“Nuestra posición no es por 27 cargos sino por la situación dramática que atraviesa el pueblo de Venezuela y vemos que no hay capacidad para resolver el desabastecimiento que se acrecienta en el país. (…) La MUD puede responder por las declaraciones destempladas donde excluyeron a Copei de la unidad, nosotros veremos que se cumpla con todo lo que manda decisión del TSJ, pero no solo para eso fue designada esta comisión, sino para solucionar problemas internos de Copei” manifestó.

DC | NP