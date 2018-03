Cómo escuchar a Dios (Segundo Faro), por Raúl Parra (@RaulParraT)

La vida suele ser un canal peligroso de navegar; por ello, como capitán, posiciona el barco de tu vida de forma que los tres faros guías de Dios ubicados en Su puerto queden alineados. Haciendo así, tu embarcación no encallará.

Si divisas las tres luces guías en una sola dirección esto significa: paso o ruta de navegación segura para tu vida. Si las luces se ven separadas una de la otra: señal de peligro. El primero de esos tres faros es la Palabra de Dios, la Biblia. Es la primera forma de escuchar a Dios y conocer Su voluntad.

El segundo faro guía que debe alinearse para decretar ruta de navegación segura para tu vida es escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Para escuchar y ver a Dios necesitas recibir Su Espíritu, y esto solo es posible dándole entrada a Jesús en tu vida. Como cristiano (o cuando lo seas en el futuro) el Espíritu Santo, la tercera Persona de la Trinidad Divina, te es dado para vivir dentro de ti, para guiarte a conocer la voluntad de Dios, y es más, te capacita para hacer lo que Dios desea: Cuando venga el Espíritu Santo, él les dirá lo que es la verdad y los guiará, para que siempre vivan en la verdad. Él… les dirá lo que oiga de Dios el Padre, y les enseñará lo que está por suceder. (1)

La diferencia entre tener la dirección de Dios y andar a la deriva, radica en estar atento a la voz del Espíritu Santo.

¿Qué usa el Espíritu Santo para hacerse escuchar?

El Espíritu Santo usa las Escrituras: Puedes sentirte preocupado y miedoso y el Espíritu recordarte una porción de la Biblia que ya has leído o memorizado, experimentando así Su respuesta.

El Espíritu Santo usa la oración para hablar a tu conciencia: y más si haces silencio para oírle. En esa intimidad las decisiones sabias se vuelven claras, siempre que vivas con buenas motivaciones y sin la preeminencia del pecado en tu vida.

El Espíritu Santo usa el consejo de autoridades y líderes:…la seguridad está en tener muchos consejeros. (2) Ha sido de mucha valía para mí buscar el tino, la experiencia y la sabiduría de mis mentores a la hora de tomar decisiones trascendentes.

La voz del Espíritu Santo produce paz: No todas las cosas que ofrecen paz son de Dios, pero todas las que son de Dios producen paz. Dios es un Dios de paz. En todo aquello que te turbe interiormente y te robe la paz, entiende que allí no está la voluntad de Dios. Una advertencia: No confundas la paz con la ausencia de problemas. La paz puede darse en medio de una situación conflictiva.

Cuando Dwigth Moody era aún un cristiano joven oyó a alguien decir: El mundo no ha visto todavía lo que puede hacer Dios a través de un hombre que se ha consagrado totalmente a Él. Provocado por esta afirmación, Moody hizo allí mismo la resolución de que él mismo se consagraría a Dios sin ninguna clase de reservas.

Años después, cuando había sido usado mucho por Dios, un grupo de pastores del estado de Pensilvania discutía qué predicador elegirían para una gran campaña citadina. Se sugirieron varios nombres, un grupo insistía en llamar al señor Moody, y otro se resistía. Finalmente uno de la oposición comentó de modo sarcástico: –Al oírles hablar de esta forma uno creería que Moody tiene el monopolio del Espíritu Santo. –No, no pensamos así –le contestó con amabilidad otro miembro del comité–, pero sí parece que el Espíritu Santo tiene el monopolio de Dwight Moody.

Piensa en esto

¿Tiene el Espíritu Santo el monopolio de tu vida? Si quieres transitar una ruta de navegación segura para tu vida sigue el primer faro que sale desde el puerto: medita en la Biblia, y alinéalo con el segundo faro, escuchando la voz del Espíritu Santo al permitirle a Él tener el monopolio de tu atención, vida y corazón. La próxima semana veremos el tercer y último faro.

Juan 16:13 (TLA) ; Proverbios 11:14b (NTV)

DC / Raúl Parra / rlpt10@yahoo.es / @RaulParraT