Bradley Cooper e Irina Shayk capturados apasionadamente en una playa de Italia (Fotos)

Bradley Cooper e Irina Shayk hicieron sus maletas, para de este modo dar comienzo a las primeras vacaciones juntos como pareja.

Nada más y nada menos el destino de su parada fue en las costas italiana de Amalfi, allí durante su estadía, fueron sorprendidos por varios paparazzi mientras le daba rienda a sus desbordada pasión.

El diario británico Daily Mail, publicó unas imágenes donde se les ve al actor y a la modelo rusa besando y acariciándose apasionadamente.

Bradley Cooper and Irina Shayk are certainly enjoying their Italian holiday ? http://t.co/6ROdx9cRbd pic.twitter.com/OeVIelQfLd

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) agosto 11, 2015