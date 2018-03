Tuit de usuario del sur de la Florida que busca “hierba” se vuelve viral por respuesta de la policía

Una mujer que colocó una particular petición a través de Twitter se hizo popular por una respuesta inesperada.

El usuario de Twitter: Rosa_Sparkz tuiteó “Que alguien me traiga hierba, yo le pagaré”.

Ella recibió una respuesta de la Oficina del Sheriff del Palm Beach preguntando: “¿Dónde nos encontramos?”

En sólo tres horas el tweet se volvió viral con más de 9mil retweets y otros 7mil clicks como favorito la popular red social.

Where should we meet you? https://t.co/5YjcB0kLET

— PBSO (@PBCountySheriff) julio 21, 2015