Ante las inhabilitaciones, fortalezcamos la unidad. Por Lester Toledo (@LesterToledo)

Estos últimos diez días no han sido fáciles para la oposición venezolana. El gobierno y los conculcados poderes que se suponen autónomos continúan cometiendo abusos de poder al aplicar inhabilitaciones claramente ilegales que incluso contravienen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que tanto juraron defender.

No ha sido suficiente con mantener tras las rejas y sin derechos políticos a Leopoldo López, ni a Daniel Ceballos sin una prueba, sin un indicio de culpabilidad en una demostración de una justicia injusta en el país. Ahora, ante la inminencia de un proceso comicial, aplican el torniquete electoral contra líderes de la oposición con el fin de sacarlos del camino electoral, aplicarles un apartheid político, con el fin desesperado de reducir el ánimo de los electores ante la derrota inminente de este seis de diciembre.

Con las recientes inhabilitaciones de María Corina Machado, Enzo Scarano, Daniel Ceballos y Pablo Pérez, comprobamos esta carencia de instituciones imparciales en Venezuela. El régimen quiere mantener una apariencia de democracia con instituciones secuestradas y maltrechas. La realidad es que se acabó la institucionalidad, estamos ante un régimen personalista, totalitario, arbitrario e inescrupuloso. Estamos en dictadura.

Los derechos políticos son derechos inherentes a la persona. Tienen rango constitucional y no pueden ser suspendidos sino por una sentencia definitivamente firme de un tribunal penal de la República. Así lo establece de la manera más clara el artículo 42 de la Constitución Nacional: “…El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley.” Por su parte el artículo 65 (CRBV) establece que “no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del tiempo de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito.”

Es decir, toda suspensión de derechos políticos requiere una condena, y esta sólo puede venir de un tribunal y mediante una sentencia firme. La sola voluntad de un funcionario, por muy importante que sea, no es suficiente para inhabilitar a nadie. Puede ordenar una investigación penal y suministrar las pruebas de las que disponga, pero nunca inhabilitar porque eso es una atribución de los tribunales. La inhabilitación a los candidatos antes señalados, se fundamentó en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que “faculta” al Contralor para inhabilitar. Esa disposición es inconstitucional. No puede dársele a un solo funcionario una facultad tan delicada y que está reservada por la propia Carta Magna a los tribunales de la República y después de un juicio justo.

Dejémoslo claro: estas decisiones inconstitucionales tienen como única razón el miedo. Maduro y sus candidatos están asustados. El culillo no los deja pensar bien y como quien lanza palos a una piñata de un lado a otro, pero sin acertar en su objetivo, utilizan los poderes del Estado para intentar sofocar una pérdida de la popularidad indetenible, pues ya la gente no cree el cuentico de la guerra económica y hasta los mismos chavistas que los acompañaban ya no ocultan su descontento que hemos podido evidenciar en nuestras visitas a los sectores populares, pues esta falsa revolución los ha empobrecido más.

Por eso mi llamado a la oposición a mantener la unidad. En este momento nuestro país nos reclama hacer un bloque monolítico y firme. Olvidemos los personalismos. Olvidemos cualquier otra campaña, cualquier otra meta que no sea la del 6D. No hay espacio para diferencias internas.

He dicho desde hace varios meses que no tengo aspiraciones candidaturales a la Asamblea Nacional para no perturbar las decisiones de la MUD. Pero ahí estaré en cada circuito del Zulia acompañando a todos nuestros abanderados para lograr este ansiado triunfo de todo el pueblo que pide un cambio.

DC / Lester Toledo / Diputado CLEZ / @LesterToledo