¡No los cometas! Errores más comunes en el maquillaje

¿Les ha pasado que se encuentran a una amiga y notan que, como por arte de magia, luce mucho más envejecida que hace dos semanas? Aunque a simple viste no parezca, muchas veces cometemos errores al maquillarnos que pueden sumarle años a nuestra apariencia y minimizar nuestros mejores rasgos. Descubre aquí cuáles son los errores más comunes en el maquillaje.

Exceso de corrector

Si algo tienen en común las mujeres es su desprecio hacia las ojeras y en su intento por ocultarlas muchas veces cometen uno de los errores más comunes del maquillaje: aplicar demasiado corrector. Este cosmético, aunque está creado para disimular las imperfecciones del rostro, si se aplica en exceso pronuncia las líneas de expresión, haciendo que la persona aparente una edad mayor.

Delineador negro

Es uno de los cosméticos indispensables en la rutina de belleza. En este caso no se trata de la técnica o cantidad que apliques sino del color, ya que el negro hace que los ojos luzcan más pequeños y la mirada pierda ligereza. El color marrón es un sustituto ideal, pues no altera visualmente la apariencia de los ojos ni endurece las facciones.

Usar la base incorrecta

Muchas mujeres suelen quejarse de que el maquillaje no les dura o de que su cara siempre está brillante. Cuando se utiliza una base que no es adecuada para nuestro tipo de piel es probable que el maquillaje no se fije correctamente en el rostro y se cuartee. Igualmente, aplicar exceso de base hace que la piel pierda luminosidad y luzca grasosa.

No usar brochas

Las brochas permiten aplicar correctamente el maquillaje en el rostro, por eso existe una para cada cosmético. Cuando aplicas el maquillaje sin brochas el producto no se esparce correctamente, lo que provoca pegotes o que una parte del rostro luzca más maquillada que la otra. Cuando los labiales son aplicados sin pincel se resaltan los pliegues de los labios y éstos lucen maltratados.

Pintar las cejas con un color más oscuro

El color ideal para pintar las cejas es un tono más claro que el color del cabello. El negro nunca debe utilizarse para pintar las cejas pues endurece las facciones del rostro y brinda un look muy artificial. Lo más recomendable es pintar las cejas con sombra. Aplícala con un pincel sobre la forma natural de las cejas, procurando tapar los espacios claros donde no crecen vellos.

