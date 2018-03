¡Impresionante! Conoce a Derrick Barry, el “doble” de Britney Spears (Fotos)

Si bien a lo largo de los años fueron muchos los aficionados que copiaron el estilo escénico de la Princesa del Pop, ninguno de ellos logró ganar tanto dinero como lo hizo Derrick Barry.

Este fan de 31 años de edad, comenzó sus imitaciones como un simple hobbie, hasta que logró ser seleccionado para el concurso de talentos America’s Got Talent. Desde allí, su popularidad solo fue en aumento.

Hoy por hoy, realiza show con hits como Gimme More, Till The World Ends, I’m Not A Girl, Not Yet A Woman, Toxic y Work B**ch, haciendo de ello su medio de vida.

TONIGHT: Sat, June 13th @ #Element in #McAllen TX! #DerrickBarry as @BritneySpears #BritneySpears #DivasLasVegas Una foto publicada por #DerrickBarry (@derrickbarry) el 13 de Jun de 2015 a la(s) 10:40 PDT

So much fun @ShareNightclub tonight! @NickSanPedro had my hair in check! #DerrickBarry as @BritneySpears #ShareNightclub #NickSanPedro #BritneySpears #DivasLasVegas #WorkBitch Una foto publicada por #DerrickBarry (@derrickbarry) el 2 de May de 2015 a la(s) 3:38 PDT

