¡Al fin! Lanzan un ‘seguro’ para la webcam

Desde hace años es una preocupación la posibilidad de que un intruso pueda acceder a la cámara de nuestra pc o portátil (ahora también tablet), tapar y destapar la webcam de nuestros equipos es una acción que muchos practican.

Diferentes expertos confían simplemente en una pegatina (la tirita es una solución cómoda y eficaz para ello) como una manera directa de impedir que nos espíen y que además no requiere de conocimientos. Otras soluciones pasan por inhabilitarla a nivel de software, pero ya no es una forma inmediata de tapar o no la webcam.

Ante la búsqueda de facilidad para hacerlo ha surgido Look&Lock, un dispositivo que ya está en el mercado.

Los niños desconocen los riesgos

Un adulto tiene claro el potencial peligro de una webcam sin tapar en un sistema no protegido adecuadamente, un niño no es igual de consciente. Con esa idea nace el producto de Look&Lock.

Este pequeño accesorio se coloca sobre la webcam con ayuda de un adhesivo (en caso de tratar de retirarlo el accesorio se rompería para indicar que ha sido manipulado), y permite su bloqueo o apertura con el uso de una especie de llave. En realidad no es más que un imán que mueve el bloqueo de la pieza colocada en la webcam de forma sencilla.

No es una protección “inviolable” pues puede forzarse con un imán cualquiera, pero sí que supone una barrera más potente que una simple pegatina. Además, la tarea se realiza cómodamente, especialmente en entornos donde niños pequeños están frente al ordenador y queremos tener seguridad de que no retira la pegatina o soluciones similares. Es el adulto quien controla en qué momento la webcam está activa o no.

DC – Tecnología