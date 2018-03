Sunderland salva la categoría al empatar con el Arsenal

Sunderland aseguró su permanencia en la liga Premier el miércoles al empatar 0-0 con Arsenal.

Sunderland se alejó a cuatro puntos de la zona de descenso, cuando resta sólo un partido. Hull y Newcastle son los dos últimos equipos que corren peligro de completar el trío de clubes que pierden la categoría. Queens Park Rangers y Burnley ya están condenados a la segunda división.

Newcastle tiene dos puntos de ventaja sobre Hull, antes de su partido del domingo contra West Ham. Hull enfrenta a United.

Por su parte, el Arsenal no le sirvió este empate porque no lo afianzó en la tercera plaza que da acceso directo a la Liga de Campeones y el Manchester United podría arrebatársela en la última jornada del campeonato.

Una victoria habría bastado al conjunto de Arsene Wenger para lograr de forma matemática una posición muy importante para asegurar su presencia el próximo curso en la máxima competición continental sin tener que participar en la ronda previa.

Sin embargo, con el computo goleador particular perdido con el Manchester United y solo tres puntos por encima del equipo de Louis Van Gaal, tendrá que esperar hasta la última jornada para saber si es el dueño de la tercera posición.

El próximo fin de semana, al Arsenal le bastará con un empate ante el West Brom para ser tercero. Por si acaso, el Manchester United intentará ganar al Hull para acceder directamente a la Liga de Campeones.

DC | AP