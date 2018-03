Miguel Henrique Otero: Regresaré a Venezuela, no dejaré de dirigir el periódico

El director del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, conversó con NTN24, medio al que aseguró que el volverá a Venezuela, “así no pueda volver a salir”. Declaraciones que llevó a cabo en relación a la medida llevada a cabo por Diosdado Cabello, que prohíbe la salida del país a 22 directivos de los medios El Nacional, Tal Cual y La Patilla.

“Claro que regresaré a Venezuela, así no pueda volver a salir. Asumo mi responsabilidad, no voy a dejar de dirigir el periódico”, aseguró.

Pese a que la medida aún no se ha hecho oficial, Henrique Otero dijo “El documento existe, la notificación está en el tribunal. Quieren citarnos, hoy mandaron a un alguacil. Son medidas que toman administrativamente, porque ni siquiera han citado a la gente para comparecer ante juicio. No respetan el debido proceso, solo es un juez que recibe ordenes del Ejecutivo”.

El director de El Nacional aclaró “Yo me voy a presentar al país, y voy a denunciar la manera como ellos hacen los juicios (…) Si tengo que ir al régimen me presentaré, pero dejo claro que yo no creo en el sistema judicial venezolano”.

Miguel Henrique Otero explicó que el Gobierno se ha encargado de reducir a los medios de comunicación en el país. “Ellos han ido reduciendo el periodismo independiente. Han utilizado leyes, agresiones físicas, utilización de tribunales, el tema del suministro de papel, amenazas, represión, muchas estrategias para hacer desaparecer medios. Ellos buscan generar una autocensura gigantesca en el país”.

“A un escaso rincón ha sido reducido los medios en el país, pero desde ese rincón seguiré trabajando”, dijo.

Asimismo aseguró que el ve un cambio a corto plazo en el país. “Es un régimen con poca popularidad, con un modelo inviable, en algún momento no muy lejano estyo seguro habrá un cambio. Es algo inaguantable. Es un gobierno de intrigas y fracasos que no tienen intención alguna de resolver los problemas”.

