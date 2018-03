Exgobernador chavista Rafael Isea dará, como testigo protegido, datos a EEUU sobre el régimen

El gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, informó que el exgobernador de esa entidad Rafael Isea se acogió al programa de testigos protegidos de Estados Unidos para “aportar información basura sobre Venezuela”.

“Hoy (Rafael Isea), este bandido, traidor, está refugiado en Washington y entregado al programa de testigos protegidos a cambio de aportar información basura en contra de Venezuela”, afirmó El Aissami, durante una asamblea regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) reseñada por el canal regional Telearagua y reafirmadas hoy por el gobernador en entrevista a la emisora Aragueña 99.5 FM.

En tal sentido, sostuvo que el exgobernador es un “traidor a la revolución bolivariana”. Denunció que Isea está involucrado en actos de presunta corrupción y que él calló esos hechos a pedido del entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez.

“Quería hacer una grave denuncia. En dos años siempre me callé por respeto al pueblo porque aquí fue el pueblo que lo echó (a Rafael Isea), y también me callé porque el comandante (Hugo) Chávez me dijo cuándo me envió para acá: estoy sacando a un hijo mío por traidor, no me vayas a fallar tú que eres otro hijo”, expresó El Aissami durante la asamblea.

