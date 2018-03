Torrealba no fue invitado a reunión con Unasur

El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Jesús Torrealba repudió que no haya sido convocado al encuentro con la delegación de cancilleres de Unasur que se lleva a cabo en la Nunciatura Apostólica, sin embargo, desde ahí dijo que la acción fue “una maniobra para intentar ignorar, desmerecer a la oposición venezolana”.

Reveló que aunque la reunión fue en la Nunciatura ellos como institución no tienen nada que ver con este encuentro “así no los ha manifestado el mismo Nuncio, dijo; pusimos la sede pero no tenemos la menor idea del contenido, ni el por qué no fue invitada la MUD”.

A su juicio, esta delegación de Unasur, en específico su secretario general, Ernesto Samper“vino aquí al parecer a enfundar una provocación contra la oposición venezolana para producir nuestra inasistencia a esta reunión pero no le dimos le gusto enviamos una comisión integrado que fueron hacer esto, a representar con firmeza nuestra protesta”.

Para Torrealba, Samper está actuando “de una manera que no se corresponde con su cargo (…) Unasur “jamás ha sido parte en la mediación en la crisis venezolana”.

DC | UR