Luchense: Ceballos debe ser juzgado en libertad

El comisario Salvatore Lucchese, ex preso político del régimen de Nicolás Maduro y candidato a las elecciones primarias por el circuito 3 de Carabobo, por Voluntad Popular, Salvatore Lucchese, exigió que el “el tribunal 15º de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, debe juzgar a Daniel Ceballos en libertad porque es inocente y no tiene pruebas en su contra.

Lucchese, quien permaneció al lado del líder de la tolda naranja, Leopoldo López y del exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, por 10 meses y 15 días en la “cárcel cubana” de Ramo Verde, dijo que el Tribunal 15º de Juicio, tiene en sus manos la posibilidad de demostrar su apego a la legalidad y respeto a las normas jurídicas vigentes, juzgando a Ceballos en libertad, porque no tienen suficientes elementos ni razón jurídica alguna para mantenerlo privado de Libertad.

“Mi hermano Daniel Ceballos, cumplió con una sentencia injusta al igual que yo en esa prisión cubana de Ramo Verde y tiene que volver a la calle para que sigamos construyendo aún con más fuerza la mejor Venezuela, el Tribunal 15º de Juicio de Caracas, no tiene ningún argumento jurídico para mantenerlo privado de libertad, deben dejarlo libre y no dejarse llevar por presiones del régimen de Nicolás Maduro y demostrar su independencia, no hay pruebas en contra de Daniel”, resaltó Salvatore Lucchese.

Asimismo el ex preso político y ahora dirigente de Voluntad Popular en Carabobo, resaltó que “esta lucha no termina aquí estamos por lograr la liberación de Daniel Ceballos, pero continuaremos en esta batalla por la democracia y la libertad de nuestro hermano Leopoldo López y de todos los presos políticos de la dictadura”.

Salvatore Lucchese, resaltó que cada día que pasa, está más convencido de que -estamos del lado correcto de la historia- y que la mejor Venezuela esta cada día más cerca, pero para lograrla plenamente se deben mantener en una lucha no violenta en la calle hasta lograr que todos los derechos sean para todas las personas.

DC | NP