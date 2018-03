Insurgente supera a Cenicienta y se impone en la taquilla (Trailer)

Insurgente, la nueva película de la saga Divergente, protagonizada por Shailene Woodley, alcanzó la cima de la taquilla cinematográfica estadounidense el fin de semana con 54 millones de dólares.

Aunque la película es líder en recaudaciones, su estreno quedará ligeramente por debajo de los números logrados hace un año por su predecesora.

Cenicienta, líder del fin de semana pasado, demostró tener el suficiente atractivo para responder al desafío de Insurgente y se quedó con el segundo lugar de la lista con unos 34,5 millones de dólares. El filme de Disney totaliza desde su estreno en el mercado local unos 122 millones de dólares.

La presencia de Cenicienta podría haber restado algo de público al estreno de Insurgente. Cuando la primera parte de la saga se estrenó en el 2014, no había en cartel otras películas destinadas mayormente al público femenino, y su competencia provenía de filmes familiares como Muppets Most Wanted y Mr. Peabody and Sherman.

Los números de Insurgente en cierta manera decepcionarían a Lionsgate, el estudio detrás de las adaptaciones de los libros de Veronica Roth sobre un futuro distópico. Se esperaba que la segunda parte de la franquicia tuviera mejor taquilla ayudada por el alto perfil de su estrella Shailene Woodley, después del éxito de Bajo la misma estrella.

Internacionalmente Insurgente sumó unos 47 millones de dólares en 76 países. Incluso si los resultados del filme en Estados Unidos son débiles, los mercados extranjeros -donde los libros de Roth han ganado popularidad el año pasado- podrían compensarlos.

Mire aquí el trailer.

Fuente: DC|EN