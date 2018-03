Florentino intentó aclarar sus declaraciones sobre las sanciones de EEUU

El cantautor Florentino Primera, manifestó que, a su juicio, es motivo de alerta la posición que el gobierno estadounidense tomó en contra de Venezuela y destacó que “hay una injerencia de Estados Unidos sobre Venezuela y hay que tenerle cuidado”.

El cantante hizo referencia a los mensajes que publicó en su cuenta oficial en la red social Twitter, @Florentino, en los que fijó posición sobre el tema. Primera aclaró que su postura no obedece a “ninguna apología partidista”, sino que forma parte de “su amor patrio”.

Asimismo, subrayó que entiende las repercusiones que sus declaraciones han generado, pues “entiende la coyuntura política por la que el país está pasando”. Sin embargo, destacó que con ellas no defiende ninguna posición política, sino que, más bien, su intención es llamar la atención sobre un tema, que a su juicio, genera alerta.

Hizo un llamado a los venezolanos que difieren con su posición, a leer sobre la intervenciones e injerencias del país norteamericano y sobre cuál es el resultado de éstas sobre los pueblos.

No me vean cara de perfume Porq no sirvo para “perfumar mierda” ni de abogado de políticos, pero entiendan q es injerencia repetida antes ..

Me piden prudencia, la tendré! me piden silencio, lo haré! Pero no me digan como amar a mi patria.. Al mismo tiempo q les amo intensamente!

— florentino primera (@florentino) marzo 9, 2015