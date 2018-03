Dirigentes nacionales exponen que Venezuela está en una profunda crisis en todos los niveles

La facultad de Ciencias Jurídicas y Política de La Universidad del Zulia realizó, un foro denominado “Realidad y Perspectivas Económicas de Venezuela” cuyos ponentes fueron Roberto Enríquez, presidente de Copei nacional; Oswaldo Álvarez Paz, ex candidato presidencial y Nelson Chiti La Roche, ex diputado al Congreso Nacional.

Chinti La Roche, inició las ponencias explicando que la crisis consiste en la incapacidad o la decisión del Gobierno de persistir en el mismo modelo económico y petrolero.

Manifestó que el Gobierno está llamado a gestionar para la comunidad en el orden social, institucional y económico, sin embargo, considera que lo que afecta a los venezolanos es que la naturaleza de la problemática del país es el modelo financiero y petróleo actual.

En su ponencia Oswaldo Álvarez Paz refirió que existe una exagerada dosis de presidencialismo “intolerable” porque el Presidente de la República se siente jefe de toda la rama del poder público, lo cual contradice la esencia del pluralismo democrático, que se consagra en la Constitución.

Asimismo tocó el tema del centralismo que es “insoportable” y por tanto, cree que llegó la hora de “reventarlo”. “Desde el estado Zulia tenemos que generar una corriente de opinión, reclamando la autonomía del Estado para poder planificar y visualizar el progreso y desarrollo”.

Por su parte, Roberto Enríquez en su ponencia, indicó que estar vencido que más allá de la crisis política, el quiebre de la institucionalidad democrática, de la crisis económica con confiscaciones y expropiaciones, de que todo aquel que gane menos de 30 mil bolívares mensuales vive en condición de pobreza, se puede salir de esta situación por la vía constitucional.

Señaló que la peor crisis que vive Venezuela está en el rostro de la juventud, no solamente el joven estudiante sino el obrero, pescador y campesino, que no quieren vivir en este país, porque sienten que no tiene un futuro aquí.

DC | SadiaB