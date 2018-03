Rescatar la Asamblea Nacional, por Freddy Paz (@freddyspaz)

La Democracia quiere decir división de poderes. La democracia se caracteriza porque el poder es ejercido de acuerdo a las leyes y a la constitución y debe haber límites de acuerdo a las funciones de los poderes públicos. A diferencia del abstencionismo, en esta oportunidad necesitamos tener diputados en la Asamblea Nacional, con una mayoría capaz de ocuparse de los problemas de la gente, y que le ponga control al poder concentrado en la Presidencia de la República. Una democracia electoral requiere de un estado de derecho, si no hay estado de derecho, la democracia electoral no vale nada. La democracia no son únicamente elecciones, también es la separación de los poderes, por ejemplo. Es una mezcla de elecciones libres, estado de derecho, autonomía de poderes, transparencia y también preocupación por los más pobres.

Convencido de la necesidad histórica que tiene Venezuela de unirse para rescatar la democracia y las libertades. Las elecciones parlamentarias de finales de año, son las más importantes que va a tener América Latina durante el presente año 2015. Los venezolanos debemos estar muy conscientes de este proceso y creemos que el buen camino se ha empezado a construir con el trabajo unitario, en un momento histórico como el que transita Venezuela, estamos obligados a ponernos de acuerdo sin zancadillas y sin egos, para que nada nos divida y nos saque del camino para recatar la asamblea nacional, con una agenda política, económica y social.

Si queremos cambiar la actual situación de crisis, a la oposición nos corresponde hacer una mejor oferta a la que propone el gobierno. El inicio de un buen camino, parte por la unidad, es lograr enamorar a tanta gente que está en desacuerdo con la crisis política, económica y social que hoy vivimos, para que se una y poder iniciar el proceso de cambio, ganando una mayoría contundente de diputados en la asamblea nacional, para marcar, el inicio del cambio constitucional y en paz que queremos todos los venezolanos.

Según las encuestas, éste gobierno y el socialismo del siglo XXI, no goza de prestigio por sus realizaciones. Pero hay que trabajar en conjunto, dejando de lado nuestros intereses personales, en aras del bien común. La gente lo que quiere es una oposición que diga esta guerra se ha terminado y vamos a llegar a la asamblea nacional para reconquistar el voto popular para construir una opción de gobierno, no para reprimir, sino para unir a los venezolanos y respetar a quienes piensen distinto. Y si Maduro promueve un proyecto excluyente, nosotros haremos un proyecto incluyente.

La unidad no es fácil, es una tarea de todos los días. Es un tratamiento intensivo que requiere de la colaboración de mucha gente donde cada quien tiene su rol. No se puede menospreciar lo que se ha hecho, porque Venezuela no tiene salida si no logramos la unidad verdadera.

DC / Freddy Paz / Diputado CLEZ / @freddyspaz