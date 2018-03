Posición del Prof. César Ramos Parra, ante el decreto de “ocupación urgente” del lote a de la Ciudad Universitaria de LUZ

La decisión del Gobierno Nacional al decretar la “Ocupación Urgente° del lote A de los terrenos de la Universidad del Zulia (LUZ), con el propósito de ejecutar en el mismo un proyecto inmobiliario con fines habitacionales para sus trabajadores, no puede ser avalada por los universitarios por unilateral e inconsulta y además porque constituye una intervención arbitraria y perjudicial para el desarrollo futuro de LUZ, por violentar lo estatuido en el Plan Rector para el desarrollo de la Planta Física de la “Ciudad Universitaria° Dr. Antonio Borjas Romero..

En los años 70 la Universidad del Zulia, aprobó el Plan Rector de la Ciudad Universitaria y la consecuente afectación de todos sus terrenos, con fines acordes a la función pública que desempeña, previendo áreas académicas, rentales y habitacionales y aprobación de proyectos en perfecta armonía con el desarrollo urbano de la ciudad de Maracaibo, lo cual debe ser un elemento importante a considerar, a la hora de tomar decisiones como la que nos ocupa (lotes A y C), por sus indeseables efectos tanto en la Ciudad como en LUZ.

Estos juicios de valor se refuerzan al tomar en consideración que en la gestión rectoral anterior a la actual, el Consejo Universitario de LUZ aprobó una propuesta para la construcción de un complejo habitacional en el lote B de la Ciudad Universitaria, conocido como “Ciudad Colorama”, destinado a satisfacer las mismas justas aspiraciones de vivienda que motivaron la ya referida decisión del Gobierno Nacional, pero a diferencia de lo ocurrido en el lote B, en el caso del lote A no ciñéndose a las pautas establecidas en el Plan Rector..

Si la decisión en cuestión se materializa y a la problemática expuesta se le agrega la pérdida del patrimonio territorial de LUZ que significo el virtual despojo del lote C por parte del Gobierno Nacional, debido al incumplimiento de los compromisos que adquirió en el convenio que para tal fin se suscribió, lote sobre el cual – por cierto – para ese entonces en la Facultad de Arquitectura se había adelantado el desarrollo de un proyecto habitacional para su ejecución, se podrá justipreciar la amenaza que se cierne sobre el desarrollo futuro de las funciones académicas y administrativas de la Universidad, por vía del desmantelamiento y agotamiento de su planta física y de la inobservancia de lo pautado en el Plan Rector..

Lo expuesto es una lamentable consecuencia del tipo de gerencia que se ha venido practicando al más alto nivel de la actual gestión rectoral en LUZ: una gerencia rutinaria, espasmódica y reactiva que no ha sido capaz de anticiparse a las amenazas del entorno y aprovecharse de sus oportunidades, mejorar el uso de los activos de la institución y tratar sus asuntos sin aliento histórico ni visión de futuro; carencias que han determinado una crisis de gobernabilidad por el ejercicio de un liderazgo débil y autocrático que no propicia el diálogo y la negociación, ni le da respuesta oportuna a los gremios de la institución, los cuales por ello se ven obligados a buscar respuestas a sus justas aspiraciones, en instancias externas a la universidad. Ejemplo de ello lo constituye el hecho de que LUZ no ha tomado posesión del Centro Comercial construido en el lote B, en el marco del proyecto Colorama, ni ha rescindido el referido contrato.

El abordaje de la problemática expuesta amerita de una acción dual por parte de las autoridades de LUZ. Por una parte, intentando ejercer oportuna y eficazmente las acciones judiciales requeridas por ante las instancias jurídicas correspondientes para derogar la decisión del Gobierno Nacional; y por la otra, humildemente concertando con sus gremios y agotando con ellos la vía de la persuasión, para conjuntamente gestionar por ante el Gobernador del Estado su intermediación para entrar en un proceso sincero de negociación con el Gobierno Nacional, con base en el ofrecimiento por parte de la Universidad del lote B para continuar la ejecución del proyecto Ciudad Colorama, como alternativa racional y técnicamente viable para satisfacer plenamente las justas aspiraciones de nuestros trabajadores, viabilizando para todos, y en especial para los de menores recursos, la posibilidad de acceder a una vivienda, y de que el Gobierno Regional, Nacional o ambos subvencione parte de su costo.

La construcción de °Ciudad Colorama° en el lote B, paralizada desde hace unos siete años, constituye la opción ideal para la solución del problema surgido, por estar el proyecto correspondiente contemplado en el Plan de desarrollo de la Planta Física de LUZ y su ejecución aprobada por el Consejo Universitario. Además, por estas mismas razones, es la opción idónea en términos del tiempo que se pueda requerir para la reactivación de la ejecución del proyecto, cuya ejecución debe ser concertada entre LUZ, los gobiernos y el sector privado.

DC / César Ramos Parra / Profesor Universitario / @cesarramosparra