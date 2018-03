Capriles: “Problemas económicos del país no se resuelven con reactivación de peajes”

En el marco de la primera reunión de trabajo de 2015, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseguró que la crisis económica que enfrenta el país, no se resuelve con la reactivación de 71 peajes. Insistió en que esta es una muestra más de que el gobierno está perdido y no sabe qué hacer.

“Un peaje no alcanza ni siquiera para hacer mantenimiento a ninguna vía principal de nuestro país. Lo primero que tienen que hacer es aprobar la Ley de Hacienda Pública Estadal, que no se hace desde 1999 cuando se aprobó la Constitución. Con esta Ley, los estados tendrían la posibilidad de recaudar sus propios impuestos”.

Sostuvo que mientras la mayoría de los venezolanos, incluso los que militan en el partido de gobierno, tenían expectativas ante los anuncios del Ejecutivo central, el país cierra con los índices de inflación y escasez más alta del mundo. “Se ahogan en la soberbia y prepotencia y no buscan ayuda de quienes tienen los conocimientos y la experiencia para recuperar el país del caos económico. Siendo el país con las reservas más importantes del planeta y una bonanza petrolera como la tuvimos, no se justifica que estemos en esta situación. La inflación oficial cerró con más de 60%, cuando en la calle superó el 100%. La escasez está cerca del 30%, cuando lo normal es 5%. Esa no es una situación normal, la escasez está 6 veces por encima de lo normal en cualquier país”.

Por otro lado, Capriles cuestionó las pretensiones de los diputados del Psuv al Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Miranda (Clebm) de querer cambiar la Constitución del estado con el objetivo de cuartarle el libre tránsito por el país. “Ningún enchufado va a limitarme el ejercicio de mi derecho constitucional de libre tránsito por el territorio nacional. La Constitución de un estado no puede cambiarse por mayoría simple, pero estos señores frustrados del estado, pretenden a través de la reforma de unos artículos exigirme que cada vez que vaya a salir de la geografía mirandina, pedirles permiso. ¿Será que le tienen miedo a que me meta en la campaña de cara a las elecciones parlamentarias?”.

También se refirió a la juramentación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, de quienes aseguró son provisionales, mientras se elige a un nuevo Parlamento que responda a los intereses del país y no de un grupito. “Esta ha sido la peor Asamblea Nacional, la más corrupta y la más vergonzosa en la historia del país. Hoy comenzaron su preaviso. Gracias a Dios ya están de salida, lo que hicieron con los Poderes Públicos es el mejor ejemplo de esa necesidad de cambio. Esos nombramientos de autoridades son provisionales porque fueron violatorios de la Constitución”.

El Gobernador de Miranda dijo que ante la crisis y caos político, económico y social que vive el país, es necesario la unión de todos los venezolanos. “Nicolás dijo que no importaba que los precios del petróleo bajaran a cero, porque el país estaba blindado, ahora resulta que anda por Rusia y China pidiendo ayuda y que para rescatar la economía del país, ¿cómo es eso?, no se ponen de acuerdo para decirle mentiras al pueblo. ¿Qué hace el ministro de la Defensa en ese viaje si se supone van a hablar de economía?, o será que van a comprar más armamento militar. Este señor no sabe qué hacer, es un barco a la deriva y nosotros los venezolanos, tenemos que tomar el barco y el control del país. Frente a las dificultades, sobran las razones para unirnos como venezolanos. Este tiene que ser un año de cambios”.

Asimismo, Capriles rechazó la propuesta de canjear la libertad de Leopoldo López por un preso puertorriqueño. “Qué barbaridad es esa de decir que le da libertad a López a cambio de un preso puertorriqueño. Qué tiene que ver ese señor, con nosotros. Será que Nicolás no piensa antes de hablar, debería poner a funcionar el cerebro antes de hablar. Esto es inconstitucional, queremos justicia para nuestro compañero López y los demás presos políticos y eso merece un rechazo de quienes queremos un cambio”.

