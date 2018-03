Capriles: “Este sí es el momento para la movilización de los venezolanos”

“Este año hay condiciones muy distintas a 2014(…), este sí es el momento para la movilización de los venezolanos”, sostuvo el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, durante la entrega de 1387 becas a estudiantes de las escuelas estadales del Área Metropolitana.

“Hoy el gobierno no tiene ningún argumento ni excusa, el año pasado sí lo tenía, por eso el año pasado no era el momento y este sí. Este es el momento en que hablábamos de la unión, es el momento de unirnos todos. El pueblo tiene que movilizarse ahora que está en la calle, en colas, este es el momento de Venezuela”, reiteró el gobernador mirandino.

Por otro lado, señaló que el pueblo tiene derecho a movilizarse y exigir respuestas ante el caos de principios de año. “Están bien pelados en el Gobierno si creen que la gente se la tiene que calar. Hoy somos mayoría los que queremos cambio, exigir reivindicaciones que merecemos: guarimba no, movilización sí. Es el momento de la movilización, no hay resignación y no escucharemos amenazas, no tenemos miedo”.

Por otro lado, anunció que conversará hoy con la exdiputada y dirigente de oposición, María Corina Machado, a pesar de las diferencias que mantienen.

“El adversario no está frente a nosotros sino en el gobierno. Frente a esta crisis se necesita la unión de todos los factores, quienes están de acuerdo o en desacuerdo con unos y otros. Hay que buscar la forma de que puedan bailar juntas todas las fuerzas, la racionalidad está por encima de todo”, indicó Capriles, acerca de las razones que lo movieron a plantearse una reunión con Machado.

Advirtió que su trabajo no es visitar las colas, sino trabajar para que no existan. “Mi tarea y mi responsabilidad es movilizar al país para que se acaben las colas. Estamos en una situación de emergencia y el combo haciendo turismo en China sin darle la cara a la gente”.

“Lo que falta es que le prohíban a la gente hacer colas, que prohíban salir de su casa así como prohíben tomar fotos”, agregó.

DC – EU

Foto: Archivo