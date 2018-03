Andrea Tavares: “Primarias deben incluir a todos los sectores de oposición y no solo a la MUD”‏

Para la dirigencia de la tolda Alternativa Uno, es necesaria la realización de unas elecciones primarias para escoger a los candidatos opositores que participarán en las elecciones parlamentarias previstas para este año. No obstante, Andrea Tavares, Coordinadora Nacional de este partido, resaltó que esos comicios de base deben incluir a todos los sectores que hacen vida en la oposición y no solo a las fracciones políticas que hacen vida dentro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Tavares afirmó que unas elecciones primarias serán un incentivo para que la ciudadanía sufrague por los aspirantes que seleccionaron en comicios de base, a través de un proceso enteramente democrático. “Abogamos por primarias generales. No puede ser posible que el consenso de los partidos este por encima del consenso de la sociedad y que esas elecciones queden solo para unos circuitos residuales. Lo primero que se debe entender es que la MUD es una parte de la oposición, que no representa a todos por completo y por lo tanto todos los sectores tienen derecho a participar” señaló.

Destacó que ese proceso eleccionario interno debe tener “reglas claras de juego” en las que prive en consenso y respeto entre todos los factores y promueva la conformación de una comisión electoral que sea expresión de esa diversidad. Apuntó que deberá ser una contienda en la que prive la austeridad y se prohíba el uso de recursos provenientes de instituciones públicas para el financiamiento de campañas, por lo que señaló que las propuestas y debate de ideas debe ser el norte para promover candidaturas.

“Debe haber respeto a la sociedad. Somos un país con crisis económica profunda y no puede haber excusa para el despilfarro de recursos. Debe haber tope de gastos, formato de propaganda y énfasis en el programa y propuestas. Lo contrario sería una grosería frente a una población que pasa penurias. Si planteamos la ruptura de este modelo político que le ha hecho tanto daño al país, debemos demostrar que hacemos las cosas distintas a como las hace este Gobierno, o si no ¿Qué le transmitiremos al país? ¿Qué queremos gobernar para hacer lo mismo que ellos? Cuestionó.

Durante la presentación del documento fundacional de Alternativa Uno, Tavares apuntó que el escrito resalta la necesidad de generar una propuesta que ayude a refundar la forma de hacer política desde el discurso, romper la polarización y que los partidos se relacionen con la sociedad de una manera distinta, con el uso de la verdad como obligación ante la ciudadanía y la construcción de la República.

De igual forma, ante las propuestas sobre renuncia del Presidente y celebración de elecciones para elegir nuevo mandatario nacional, la vocera destacó que la tolda que representa se centra en el debate de comicios parlamentarios como mecanismo para generar cambios políticos.

“La situación social, política y económica del país determinara cualquier escenario que nosotros, como organización, estaremos debatiendo. No seremos irresponsables respaldando planteamientos que están fuera de orden y que no tengamos claro como solicitar adelanto de elecciones cuando no sabemos cuales son las condiciones” aseveró.

Para ver el Documento fundacional completo de Alternativa Uno:

https://es.scribd.com/doc/252997184/Documento-Fundacional-Alternativa-Uno

DC | Juan José Ojeda Díaz @juanjoseojeda

Foto: @juanjoseojeda