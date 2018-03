Padres de 43 estudiantes mexicanos marchan a tres meses de desaparición

A tres meses de la posible masacre de 43 estudiantes en México, sus padres y familiares encabezarán el viernes una nueva marcha en la capital, sin dar tregua a sus continuas movilizaciones para exigir que aparezcan.

“Han sido tres meses muy largos para nosotros y no hay nada”, dijo a la AFP Felipe de la Cruz, padre de uno de los estudiantes, al asegurar que para ellos “no habrá cansancio, ni desánimo” para seguir con las protestas hasta encontrar a sus hijos.

“Estamos como en el primer día, con toda la energía para seguir buscando a los muchachos”, añadió de la Cruz, vocero de los familiares de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre tras haber sido brutalmente atacados por policías municipales en Iguala, estado de Guerrero (sur).

Esta previsto que la manifestación del viernes salga por la tarde del emblemático monumento del Ángel de la Independencia hacia la plaza de la Revolución, en el centro de la capital.

Este crimen, que ha estremecido a la sociedad mexicana, detonó multitudinarias protestas, provocando la peor crisis en dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Bajo una fuerte lluvia e inusuales temperaturas bajas en la Ciudad de México, los padres de los desaparecidos protestaron durante la Nochebuena frente a la residencia oficial de Los Pinos, fuertemente custodiada por decenas de elementos antimotines.

“Nuestra Navidad es negra y triste”, dijeron esa noche sin ser recibidos por las autoridades.

Peña Nieto envió el 24 de diciembre un mensaje a la nación en el que pidió unión entre los mexicanos.

“Éste es el momento de construir, no para destruir; el momento de unir, no para dividir. El momento de fortalecer nuestras instituciones, no para debilitarlas; el momento de pensar en soluciones y de trabajar por México”, dijo el presidente.

Los familiares también protestaron el jueves frente a la embajada de Alemania, en un lujoso barrio de la capital, para exigir al gobierno alemán que cese la venta de armas a México, algunas de ellas utilizadas en el ataque a los estudiantes.

Según la fiscalía, los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa fueron entregados por policía municipales de Iguala y Cocula a integrantes del cartel de Guerrero Unidos, que los habrían asesinado e incinerado.

Los restos de uno de los 43 jóvenes fueron identificados con pruebas de ADN en un prestigioso laboratorio de Austria.

