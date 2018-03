Las 10 promesas incumplidas por Nicolás Maduro en el 2014

El presidente venezolano Nicolás Maduro se ha caracterizado en su mandato por comprometerse a hacer cosas por el país que a final de año no cumple o se quedan a mitad de camino. Ponemos al descubierto al menos 10 promesas que no llegaron a realizarse en el ya 2014 que culmina.

1. Cambio fijo con el dólar:

Miércoles 15 de enero de 2014: “Vamos a mantener el dólar a bolívares 6,30 (…) durante todo este año y bastante tiempo hacia adelante”, aseveró durante la presentación de su informe anual de gestión ante la Asamblea Nacional. El presidente venezolano puso al lado los serios pronósticos que se le avecinaba a una economía monoproductora y con graves distorsiones. No pudo cumplir su promesa, sino que hasta el momento hay cuatro tipos de cambios, incluyendo el no oficial, que ha generado grandes problemas al sector productivo, a ello se le une una evidente escasez de dólares.

2. Empresas públicas sin pérdidas: Maduro anuncia creación del Sistema de Organización de Empresas Públicas: la intención es que las empresas no den pérdidas. Sin embargo desde hace cinco años muchas de ellas muestran sus balances negativos, lo cual fue público y notorio hasta el 2013 y se presumen que el 2014 el saldo sigue en rojo “rojito”. La situación más crítica son las empresas de Guayana, así como hierro y acero. También otras relacionadas con el sector automotor tampoco han dado resultados, alimentos, construcción.

3. Una sanidad sin crisis: El presidente Maduro aprobó 772 millones de bolívares, el 8 de octubre de 2014, para arreglos en hospitales del país y adelantar reparaciones en 191 centros de salud. Al parecer no han alcanzado. Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, aseguró el 18 de diciembre en el balance de ese ente del 2014 que el “95% de los hospitales están en crisis”, y a su juicio es “desalentador” el escenario pues los hospitales están “desabastecidos, sin insumos y hay mucha agresividad contra el gremio médico”.

4. “Barrio nuevo barrio tricolor”. El 2 de noviembre de 2013, Maduro, anunció desde el Poliedro de Caracas el inicio de una jornada especial por la nueva etapa del plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Pero hasta octubre en el estado Táchira a 845 Km de Caracas, la promesa no tiene ni una piedra. La denuncia fue del secretario general de Primero Justicia, Tomas Guanipa en octubre de este año: “Ésta es la mejor demostración, Maduro estuvo hace un año y cinco meses en este mismo sector prometiendo el programa que ellos llaman Barrio nuevo, barrio tricolor y la construcción de un lote de viviendas para la gente de aquí; pero hasta el día de hoy no ha venido ni el programa social antes mencionado, ni tampoco se ha realizado la entrega de ninguna casa a nadie”.

5. Alimentación segura: El 16 de marzo el presidente lanza y presenta la Tarjeta de Abastecimiento Seguro, cuyo objetivo era realizar las compras en la red de supermercados y abastos del Estado, y tener su alimentación segura ante la “guerra económica”. Sobre esto sus mismos “compatriotas” como @UBCHEulaliaBuro el 24 de diciembre le exige el cumplimiento de esta promesa.

@NicolasMaduro Presidente Nicolàs Maduro¿Que ha pasado con la tarjeta de abastecimiento seguro? Las promesas hay que cumplirlas camarada. — UBCHEulaliaBuroz (@UBCHEulaliaBuro) diciembre 24, 2014

6. Una inflación controlada: “Con la Habilitante voy a dejar los precios donde tienen que estar”, dijo el jefe de Estado venezolano el 19 de noviembre de 2013. Aunque hay una gran cantidad de alimentos que están regulados, el Gobierno ha ido ajustando el precio de muchos rubros a lo largo del año. A mediados de año sinceró el valor de los siguientes productos: maíz blanco, maíz amarillo, leche, arroz, agua mineral, pollo, café, azúcar refinada, semillas de girasol, entre otros. Los bienes no regulados, también han sufrido grandes incrementos de precios, por lo que su promesa se quedó sólo en eso.

7. Un país justo y próspero: “Vamos a tener un año 2014 de justicia y prosperidad”, aseguró Maduro en noviembre de 2013. Como hemos podido observar en Venezuela el 2014 ha estado exento de justicia, muchos dirigentes opositores han sido encarcelados en este año y todavía no han presenciado un juicio justo, su audiencias siempre son diferidas y no han podido presentar pruebas que los inculpen por los hechos que los acusan. Además, la violencia no deja de golpear al país, que es ya el segundo con más homicidios del mundo.

Desde el pasado mes de febrero hasta julio, ha habido 3306 vzlanos detenidos injustamente, por ejercer su derecho a protestar pacíficamente — Leopoldo López (@leopoldolopez) diciembre 10, 2014

8. Cerco a la corrupción: El jefe de Estado venezolano dijo en noviembre de 2013 que la “ofensiva contra la corrupción comenzará a partir de enero de 2014″. Precisamente en enero del 2014 se supo que durante el año 2012 se dieron a empresas de maletín 25.000 millones de dólares- a través del ente encargado de otorgar las divisas preferenciales en ese momento, CADIVI- y hasta ahora, aunque se han hecho denuncias formales ante la Contraloría General de la República, no hay ni una persona detenida por estos hechos.

9. Cerco al narcotráfico: En junio de 2014 Nicolás Maduro promete “apretar la mano” en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, luego de esa fecha los criminales que se dedican al tráfico de sustancias ilícitas han seguido haciendo de las suyas, como se ha podido observar en los decomisos que se han efectuado en diversos países, con droga proveniente de Venezuela. Por ejemplo, el 6 de noviembre, incautaron 700 kilos de cocaína en República Dominicana que tenían como destino España, pero que partieron inicialmente desde Venezuela.

10.- Fin de la escasez: En la misma alocución de noviembre de 2013, con la firma de la habilitante Maduro informa que “es falso que en los próximos meses vaya a generarse escasez en el país. Esos almacenes están full”, aseveró. Durante todo el año 2014 hemos visto la peor escasez que haya experimentado Venezuela en toda su historia. Productos básicos, medicinas, insumos médicos, repuestos para automóviles, electrodomésticos y transporte público, ropa, zapatos y hasta el material para hacer urnas, todos estos productos que se importan en Venezuela, estuvieron desaparecidos del mercado en el año que está por terminar.

