Hermano del “Che” Guevara aseguró que Cuba terminará abrazando el capitalismo

El acercamiento entre Estados Unidos y Cuba era una “cuestión de tiempo” , sostiene Juan Martín Guevara, uno de los hermanos de Ernesto “Che” Guevara, en una entrevista con Efe en Buenos Aires, en la que celebra el paso histórico que han dado Washington y La Habana.

Guevara, de 71 años, explica que la noticia le tomó por sorpresa y que no ha tenido tiempo aún ni siquiera de hablar con los hijos de su hermano Ernesto en La Habana para conocer detalles, pero está convencido de que el pueblo cubano está celebrando la noticia.

A su juicio, el acercamiento es el resultado de “un diálogo reservado durante bastante tiempo” y que “ahora sale a luz”.

“Yo creo que no había ninguna posibilidad de que no fuera así, es decir era cuestión de tiempo. Algunos dicen, bueno se tardó más, debería haber sido antes, bueno eso son cálculos que ya no tienen mucho sentido porque el hecho real es que en este momento hay una apertura, que hay tres compañeros cubanos que vuelven para Cuba y un norteamericano que vuelve para EE.UU, y eso abrió una posibilidad muy importante”.

“Las relaciones se establecerán o se ha decidido restablecer y seguramente tendrá que venir después el desbloqueo, tendrán que venir relaciones comerciales y de otro tipo, inversiones y demás. Seguramente habrá muchos empresarios norteamericanos que lo quieren”, añadió.

No alberga dudas de que, en el futuro, Cuba abrazará el capitalismo y de que el turismo será una de las inversiones estrella, aunque el proceso no será rápido.

“¿Qué pensaría Fidel (Castro, líder de la revolución cubana) con todos los cables bien puestos? Yo digo que por fin se llega a lo que se esperaba y se quería, que se comenzará a establecer una relación razonable, es decir la exigencia de Cuba ha sido siempre esa, y que vayamos al desbloqueo”, dijo.

Pero, “va a tener que pasar un poco la efervescencia de los cubano-americanos que están en contra y de los republicanos que no les gustó, y después empezara de nuevo un camino y habrá de pronto otra noticia “Se terminó el bloqueo”, señaló.

Guevara admite que “es muy complicado” ponerse en el lugar de Fidel Castro e incluso de su hermano, el “Che”, pero “si esto es beneficioso para el pueblo cubano, él estaría contento”.

“Hay que ver de acá en más, pero pienso que debe haber mucha alegría de los dos lados”.

Sin conocer detalles sobre el papel de Francisco, el Papa argentino, Guevara celebra su intervención y confía en que pueda sentar un precedente que abra la vía para que la iglesia pueda participar en la resolución de conflictos si es necesario.

Lo que parece tener claro Juan Martín Guevara es que, con esta decisión, “Cuba sigue el camino del mundo, con un tiempo que es el de ellos, una reserva moral que es la de ellos y una alegría de vivir que es la de ellos”.

