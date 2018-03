Asamblea Nacional aprobó créditos para alcaldías y gobernaciones

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes la cantidad de 9 mil 109 millones 552 mil 381 bolívares, en créditos adicionales, para cubrir requerimientos presupuestarios en materia laboral y de funcionamiento tanto de gobernaciones como de alcaldías.

“Son más de 9.000 millones para las alcaldías y gobernaciones de todo el país. Lo que deja claro que el presidente de la República, Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional (AN), no van a dejar de cumplir sus compromisos con los trabajadores del país, a pesar de la guerra económica, del saboteo y la componenda internacional para implosionar los precios del crudo “, señaló el diputado Hubel Roa, durante su participación en la plenaria de la AN realizada en la ciudad trujillana de Isnotú, en honor a Jose Gregorio Hernández.

Indicó que parte de estos recursos se destinarán al pago de los incrementos salariales y bonificación de fin de año, entre otros beneficios laborales.

Del total de los recursos aprobados, más de 285 millones de bolívares estarán destinados al presupuesto de la gobernación y a las 20 alcaldías del estado Trujillo informó el parlamentario.

DC | AVN