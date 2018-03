Stefania Fernández hace pública su separación con Carlos Zuluaga

La exMiss Venezuela 2008, Stefania Fernández, hiso publica su separación con su pareja, el empresario Carlos Alberto Zuluaga Siso, a través de su cuenta de instagram.

En una fotografía de ella, envío el comunicado, el cual dice que: “Miami, 1 de Septiembre del 2014 Comunicado Oficial Tras dos años de relación, Carlos Alberto Zuloaga Siso y Yo, hemos decidido separarnos de forma cordial y de mutuo acuerdo. No acostumbro a hablar de mi vida personal pero tras los rumores de los últimos meses he decidido por medio este medio anunciarles de una forma oficial nuestra ruptura. También quiero ser responsable y respetuosa de este cierre de ciclo, por lo tanto no daré más declaraciones sobre mi vida privada. Agradezco a todos nuestros familiares y amigos por el apoyo en este momento personal y a los medios de comunicación que siempre han apoyado mi carrera profesional”. Stefania Fernández.

Foto: Web