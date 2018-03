Predicciones Misterpopo “La enfermedad es grave y se propagará”

Todos los lunes el vidente y astrólogo Misterpopo Celestial traerá para “sus consentidos” las predicciones que arroparán a Venezuela además del horóscopo para cada uno de los signos. Descubre lo que dicen las cartas sobre el destino de nuestro país y sobre el tuyo.

Dicen las cartas:

1. El Nicolás Maduro se encuentra entre la espada y la pared, los seguidores del régimen no le ven queso a la tostada, no llega las soluciones del cambio para la economía.

2. La crisis seguirá más severa: Alimentos que faltan y desaparecen, medicinas escasas, no llegan soluciones.

3. En algunos estados la comunidad protestará por falta de energía y gas, las protestas serán más fuertes.

4. Las calles serán tensas, se escucharan detonaciones fuertes en lugares donde hay militares y confirmaran noticias de heridos y fallecidos en un fuerte militar.

5. Varios personajes de alto rango militar se les voltearan al Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Y ellos se declararan a la resistencia contra el régimen llamaran a la lucha en las calles.

6. Un ministro que renuncia al cargo dará una fuerte declaración contra el régimen y señalará una noticia que estremecerá a la colectividad rojita.

7. Un secreto mejor guardado se revela, noticia dará la vuelta al mundo sobre este caso extraordinario.

8. Siguieran las lluvias causando estragos en 3 estados (Vargas, Zulia, Carabobo)

9. Seguirán apareciendo informaciones de caso de extrañas enfermedades y saldrán noticias que el régimen ha querido tapar.

10. Los seguidores rojitos abrirán más los ojos, porque ya observan que el mismo régimen les miente en varios casos de corrupción y de devaluación de la moneda nacional.

11. Una noticia de un personero del régimen muy enfermo en estado terminal.

12. El régimen tienes enemigos en su misma filas donde muchos traicionaran al Nicolás Maduro y al Diosdado Cabello, cada vez el régimen esta empampados la traición es total.

13. Se propaga la enfermedad. La grave situación sanitaria de los Valles del Tuy, Maracay y Vargas, rodean a Caracas.

Venezuela necesitas positivismo para no caer, debemos seguir en la lucha cada día.

“Para que pueda surgir lo posible, es necesario intentar una y otra vez lo imposible”

Recuerden siempre esta frase:

“Cuando era joven y libre, y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar el mundo. Cuando me volví más viejo y sabio descubrí que el mundo no cambiaría, así que acorté mis anhelos un poco y decidí cambiar sólo mi país. Pero este también parecía inmutable.

Cuando entré en el ocaso de mi vida, en un último intento desesperado, me propuse cambiar sólo a mi familia, a mis allegados, pero, por desgracia, no me quedaba ninguno. Y ahora, mientras me encuentro sin ánimo. Repentinamente me doy cuenta: Si me hubiera cambiado primero a mí mismo, con el ejemplo habría cambiado a mi familia.

Y a partir de esa inspiración y estímulo podría haber hecho un bien a mi país y, quién sabe, tal vez incluso… habría cambiado el mundo.”

Dios bendiga a nuestra Venezuela

Misterpopo celestial

Horóscopo Celestial #15S

Aries 21 de marzo 19 de abril

Este mes donde tu vida personal está tomando el rumbo deseado. Puedes tener la gran suerte de que te enamores de quién crees ahora es un buen socio o compañero laboral. Momentos de mucha felicidad te esperan disfrutando.

Tauro 20 de abril 20 de mayo

Llegó el momento de solucionar problemas haciendo lo que se tiene que hacer. Trata de controlar tu genio y tu impulsividad. El Sol activa tu casa de romance y diversión. Te lleva a relacionarte con gente nueva y muy positiva.

Géminis 21 de mayo 21 de junio

Eres un ser muy valioso y emprendedor, capaz de lograr todo lo que te propongas. El orgullo, guárdalo por ahora. Es el momento ideal para reconciliaciones, para fortalecer lazos afectivos o alimentar con amor la relación actual.

Cáncer 22 de junio 22 de julio

Habrá mucho éxito, comentarios positivos y respaldos a tu labor profesional. El Sol te lleva a expandir horizontes, viajar y disfrutar de la vida. Busca la compañía de alguien alegre, divertido y complaciente.

Leo 23 de julio 22 de agosto

Romances te sobrarán. Vive cada instante como si fuera único. Déjate llevar por tus instintos y sé positivo. A partir de esta semana verás los primeros logros de tu gran batalla emocional.

Virgo 23 de agosto 22 de septiembre

Nada te enorgullece más que ver a tu familia unida, feliz y próspera. En estos momentos ser negativo y pesimista te atrasa en tu crecimiento espiritual. El amor está presente en el ambiente laboral. Confía en quien te quiere y te respeta.

Libra 23 de septiembre 23 de octubre

Tendrás luz verde para destacarte, brillar, conquistar corazones. Se activan los viajes y la comunicación. La energía planetaria está de tu lado El Universo te bendice y te devuelve la felicidad.

Escorpio 24 de octubre 22 de noviembre

Es momento de disfrutar de la abundancia. Tienes el placer de disfrutar cada instante de tu vida a plenitud, de endulzar los corazones. Tus buenas obras serán premiadas. Aprovéchala.

Sagitario 22 de noviembre 21 de diciembre

Expande tu mente ante los nuevos cambios y filosofía de vida. No importa la edad, te tienes que adaptar a lo nuevo e innovador de este siglo. El amor, el dinero, la salud, también mejoraran en los próximos días anímate!

Capricornio 22 de diciembre 19 de enero

Es un Buen momento para pensar en cambiar de profesión o de empleo, evaluando las buenas ofertas que te llegarán Todo lo puedes, todo lo logras porque vas de la mano de Dios. Tu fe se acentúa.

Acuario 20 de enero 18 de febrero

Tú Tienes las herramientas para tocar el éxito si pones un poco de esfuerzo de tu parte. Admiradores, como también actividades sociales. Momento perfecto para aclarar cualquier asunto o duda

Piscis 19 de febrero 20 de marzo

Si estás en busca del amor visitarás lugares donde sí puedas encontrar a la persona ideal. Si ya tienes pareja, pronto sonarán las campanas. Luz verde para destacarte, brillar, conquistar corazones.

Misterpopo celestial

Twitter: @antenax2 Web side: http://antenax8.wix.com/misterpopo-celestial