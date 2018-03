Le escriben carta pública a Henrique Capriles

Eddie Ramírez, dirigió esta carta al gobernador de Miranda, luego de que este concediera una entrevista al canal Al Jazeera, donde según esta persona, Capriles no defendió a los estudiantes y las manifestaciones que se dieron en Venezuela.

Distinguido compatriota:

Después de escuchar la entrevista que usted concedió a la periodista Laura Newman, de Al Jazeera, con respeto me permito enviarle esta carta pública con algunas reflexiones. Reconozco en usted un gran espíritu de servicio para contribuir al bienestar de todos. Considero positivo que recalque que gobierna en Miranda sin distinción de tolda política y que insista en la unión de todos los venezolanos. Igualmente agradezco el enorme esfuerzo que realizó en las últimas campañas electorales y, desde luego, respeto sus puntos de vista aunque no comparto algunos.

La motivación para dirigirle esta carta es porque valoro todo lo que usted ha hecho y por considerar que tiene mucho que aportar a este país. En momentos graves como los que vivimos, usted y otros dirigentes están llamados a rescatar la democracia y a contribuir a enrumbar al país para lograr un desarrollo sustentable. Usted expuso francamente lo que piensa: no cree en intervenciones militares, ni en salidas no constitucionales, que para ganar una elección a este régimen es necesario hacerlo por un amplio margen porque controla todas las instituciones, que las consideraciones sobre aumento de la gasolina pasan por una revisión de los convenios y dádivas a Cuba, Argentina y a otros gobiernos y que tenemos la mayor inflación del mundo y una elevadísima tasa de homicidios, en todo lo cual la mayoría de los venezolanos podemos estar de acuerdo .

Cuando la entrevistadora planteó las diferencias que existen en la oposición, usted descalificó las manifestaciones estudiantiles y llamados tendentes a acortar el período presidencial, sentenciando que se le dio oxígeno a Maduro. Además, que para la gente del pueblo ¨la libertad y la democracia no representan nada¨. Al respecto me permito comentar que usted ha podido ser más agresivo en contra del régimen y más solidario con quienes también están en la oposición pero tienen otra visión. Recuerdo que también en otras ocasiones usted ha declarado que no es más valiente quien tira piedras y sale a las calles a manifestar.

Ha podido declarar que la represión ordenada por Maduro es la responsable de los venezolanos caídos en las manifestaciones. Ha podido añadir que esos jóvenes que enfrentan a los guardias nacionales y a los paramilitares rojos violadores de los derechos humanos son valientes, pero que usted considera que esa no es la vía para lograr un apoyo mayoritario del pueblo. También hubiese sido positivo que mencionara que, en vista de la crisis, la Constitución ofrece diferentes opciones para cambiar al régimen, además de la electoral, pero que usted se aferra a esta. Ha podido señalar que los que menos tienen están agobiados por el alto costo de la vida, la escasez e inseguridad, por lo que esa es su prioridad, pero que nuestro pueblo también quiere libertad y democracia. Por último, ¿no cree que fue poco apropiado hacer alusión a que usted no se considera descendiente de El Libertador, en clara alusión, como mencionó la periodista, a Leopoldo López, quien está arbitrariamente preso por defender principios y valores?

La intención de esta carta es hacer un llamado a usted y al resto de nuestros dirigentes a ser más cautelosos en sus declaraciones, sin que por ello dejen de defender sus puntos de vista, ya que todos reclamamos la unidad de la oposición como paso necesario para salir del régimen, emprender la tarea de unir a todos los venezolanos e iniciar la reconstrucción del país.

Atentamente,

Eddie A. Ramírez