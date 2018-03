Capriles cree que el gobierno retrocedió en debate sobre la gasolina

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski insistió que la situación económica del país “es terrible”. Destacó que cada día aumentan las colas de ciudadanos para adquirir alimentos, además de la inflación y el desabastecimiento.

“Los únicos que no están pasando trabajo en este momento en nuestra Venezuela son los que están enquistados en el poder”, aseveró el mandatario mirandino.

Capriles dijo que al parecer el gobierno nacional con el anuncio de este jueves por parte del presidente Nicolás Maduro “recularon” con el tema del posible aumento de la gasolina, sin embargo, argumentó que no confía “este es un gobierno mentiroso”, sentenciando que es capaz de jugar con temas como la salud.

“Son capaces de mentir con cualquier tema cuando el pueblo se descuida o cuando está ocupado en tratar de llevar su día a día, es cuando le meten a las personas por el pecho decisiones que lo que hacen es deteriorar el ingreso”, dijo.

Durante una asamblea con personas que vienen del oficialismo para sumarse a la unidad, Capriles fue enfático al decir que es importante sumar personas que vienen del lado del oficialismo y se debe demostrar con acciones si se profesa que es incluyente.

“No es una sorpresa que personas que militan en el partido de gobierno se incorporen a nuestro proyecto de cambio…bienvenidos todos los venezolanos que están descontentos y que quieren algo mucho mejor”, expuso.

Situación de la MUD

En cuanto a la situación de la plataforma política MUD, luego de la renuncia de Ramón Guillermo Aveledo a la secretaría, Capriles aclaró que él es un invitado en ella, y que esta es una instancia conformada por partidos políticos, insistió que a lo interno se debe discutir políticas de fondo.

“Es un error si la oposición -quienes queremos un cambio en el país- ese pasa hacer el único tema de nuestra agenda”, dijo.

Dice que aún no sabe si asistirá a la reunión del próximo lunes. Expuso que hay “sectores en la oposición que no quiere voltear a ver a nuestro pueblo que vive en los barrios y caseríos yo no veo posibilidades de un cambio”.

