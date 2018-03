¿Qué es lo que pide el pueblo?. Agua!!!

Joaquin Chaparro/ Abogado, Político y Concejal de Maracaibo/ @JoaquinChaparro.-

“No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo.” Proverbio inglés

El primer acueducto que tuvo Maracaibo comienza a prestar servicio en 1938 construido por el Ministerio de Obras Públicas, para abastecer a una población de 200 mil personas, y para ese entonces Maracaibo sólo contaba con 120 mil habitantes. En 1956, el INOS tenía elaborado un proyecto para la ampliación del abastecimiento de agua para la ciudad de Maracaibo, llegada la Democracia sus estudios y planificación son profundizados y así mejorar la calidad de vida de los maracaiberos; los mencionados proyectos son impulsados por los gobiernos de turno con una alta visión de Estado, dado el crecimiento poblacional de la ciudad.

Para la época, la demanda era cada vez mayor del servicio (al igual que HOY) por un creciente índice demográfico, se hizo obligatorio ampliar las redes de distribución, en 1972 se inicia la construcción de los embalses de Manuelote y Tulé y en junio 1973 entra en funcionamiento el nuevo sistema de aducción Tulé-Maracaibo-El Tablazo y la ampliación de la Planta de Potabilización Alonso de Ojeda (Planta C) ubicada en el Oeste de la ciudad. De esta manera la capital zuliana solucionaría definitivamente sus problemas de agua potable hasta el año 2000, léase bien hasta el año 2.000 y hoy estamos en el año 2.014 con un sistema de distribución agotado, con una población que sobre pasa los 3.000.000 de habitantes y la ciudad sigue abasteciéndose de Tule y Manuelote, obras de la democracia, ¿qué ha hecho el socialismo con las inmensas montañas de dólares para mejoras el servicio del agua y así estar preparados para enfrentar los desafíos planteados por los cambios climáticos, los fenómenos naturales como el niño o niña?.

El 30 de Octubre 1990 se crea Hidrolago con el objetivo de optimizar el suministro de Agua Potable y Saneamiento en el Estado Zulia, preguntó, ¿Qué ha pasado con la represa El Diluvio hoy Los tres ríos, el Proyecto Winka(agua en nuestra lengua materna) y R.A.S?. Hidrolago ha tenido Diez presidentes en los quince años de vida: Hugo Socorro (1990 – 1994), Fredy Salazar (1994 –1998), José María De Viana (Marzo 1998 – Mayo 1998), Rafael Avila (1998 –1999), Felipe Paz (1999 – 2000), Alfonso Blundun (2000 – 2002), Ernesto Paiva (Febrero 2002 – Agosto 2002), Ciro Moreno (Agosto 2002 – Agosto 2003), Coronel Danilo Ramón González Villasmil (Agosto 2003 – Julio 2005), y el 26 de julio del 2.005 asume el actual Presidente e intocable Ing Fredy Rodriguez M, quién lleva 9 años atornillado en el cargo.

El Ing Fredy Rodríguez nos aseguró en varias oportunidades que el servicio de agua en Maracaibo sería más eficiente, nos juró que el Proyecto Winka resolvería el problema del agua en Maracaibo, San francisco, La Cañada, Jesus E Lozada y parte importante de Miranda. Nos dio su palabra que a partir de octubre de 2009, mejoraría la distribución luego de que se inaugurara la Planta Potabilizadora Cerro de Cochinos hoy (Chiquinquirá), como creerle definitivamente al Ing: Fredy Rodríguez, no se le puede creer ni el Padre Nuestro arrodillado. Ahora bien, lo cierto es que hoy por hoy tenemos una situación sumamente peligrosa debido a la sequía y todos debemos colaborar a contrarrestar los efectos negativos, pero las fallas existentes en los embalses Tulé y Manuelote, se deben a la desinversión, por más de una década de este gobierno socialista y no se han ampliado las infraestructuras, no se construyen nuevas plantas ni acueductos y ni siquiera se toman medidas preventivas sabiendo ellos como esta de loco el clima gracias al depredador hombre en la tierra y así haber podido evitar el racionamiento desproporcionado a la población, ahora todo luce desértico y polvoriento, no hay agua, “¿Qué es lo pide el pueblo? agua ”, no contamos ni con las anheladas lluvias de los días de invierno, no sabemos que es peor las sequías o las vaguadas, no le ganamos una a este gobierno nacional irresponsable que raciona el agua full chola y los que más sufren son los pobres que no tienen bombas ni tanques de miles de litros de agua.

Los pobres lo que tienen es pipas para el agua, que se las venden muy cara, el gran negocio de la crisis, agua de dudosa procedencia y alta turbidez, donde la almacenan sin ningún tipo de control sanitario, afirmo los pobres consumen agua contaminada; originando epidemia tales como: amibiasis, cólera, diarrea, hepatitis, gastroenteritis, miosis escabiosis, conjuntivitis, dengue, chikungunya, entre otros males. En los barrios de Maracaibo esta grave situación del agua está enfermando gravemente cada ocho segundos a un niño o a un anciano. Exhorto a las autoridades y a los maracaiberos a actuar con responsabilidad ante la sequía.

DC/ Abog. Joaquin Chaparro O. /@JoaquinChaparro