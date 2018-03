Ledezma critica a la MUD: Nos unimos o nos fregamos

Este miércoles el Alcalde Metropolitano de Caracas compartió con periodistas, productores y jefes de redacción de destacados medios de comunicación venezolanos en un acto que reconoció la labor de estos profesionales y el importante rol que cumplen en la defensa de la democracia.

“Queremos hacerles este reconocimiento a ustedes que son héroes y heroínas, porque trabajar en las circunstancias en que ustedes tienen que hacerlo, es de héroes. Desde la Alcaldía Metropolitana quiero agradecerles por acompañarme durante tantos años.

El periodismo crítico uno lo puede convertir en una oportunidad. Uno tiene siempre que escuchar, uno no puede pensar que siempre tiene la razón. Yo no puedo molestarme o mandar a meter preso a un periodista porque lo que están haciendo es su trabajo, para eso están.

Durante el acto de reconocimiento a los periodistas, Antonio Ledezma respondió a los comunicadores sus inquietudes acerca del proceso interno que se desarrolla en la Mesa de la Unidad Democrática y destacó nuevamente la necesidad de debatir para encontrar una estrategia única que permita resolver los problemas del país.

En la unión está la fuerza

“O nos unimos o nos fregamos, pero el problema no es que yo me friegue, sino qué va a pasar con el país. Lo que estoy planteando es una cosa muy sencilla, nosotros no podemos confundir a la gente. Quienes me escuchan ahorita escuchan una posición, cambian de canal y después escuchan a Capriles con otra posición, después en la primera página de un periódico ven una declaración distinta de Maria Corina, de Leopoldo, de Aveledo o de Ramos.

“Los compañeros que han planteado la Constituyente están en su derecho, porque además es una vía constitucional. Yo Por lo menos no estoy de acuerdo con la Constituyente para esta circunstancia, pero eso no me va a llevar a mí a descalificar a quienes están de acuerdo. Lo lógico es que asumamos una agenda común porque aquí hay tela para todos los gustos. Hay quienes hablan de renuncia, hay quienes hablan de Constituyente, de enmienda, revocatorio, para lo que sea vamos a tener que ir por la vía electoral, por eso es fundamental luchar por los poderes equilibrados y autónomos que hacen falta en Venezuela”, aseguró.

Sobre los anuncios que adelantó el gobierno nacional en materia económica este martes y que incluyen la auditoría de los dólares entregados durante el 2014, Antonio Ledezma manifestó su inconformidad. Considera insuficiente que se tome esta medida sin explicar dónde está el dinero de los venezolanos.

“El año pasado Nicolás Maduro anunció una guerra económica y para resolver el problema de la devaluación y el desabastecimiento solicitó con carácter de urgencia una ley habilitante. Han pasado meses de la aprobación de esa Ley Habilitante y estamos a las puertas de una maxi-devaluación, eso significa más costo de la vida, más sacrificio para todos los sectores de Venezuela. Nicolás Maduro ha debido explicar dónde está el oro de Venezuela, cuál fue el destino de los 40 mil millones de dólares que ingresaron a Venezuela por concepto de la venta del petróleo a China, dónde están los recursos que se tramitaron en CADIVI. Maduro anunció ayer que le van a meter el ojo a cada dólar, bueno, creo que van a hacer falta ojos”, expresó Ledezma.

Prensa Alcaldía Metropolitana