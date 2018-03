Enrique Iglesias y Romeo triunfaron en los Premios Juventud

El Bank United Center de la ciudad de Miami se vistió de gala. Los Premios Juventud 2014, que tanto esperaron los fanáticos de lo más moderno de la música latina, cerraron su ceremonia el jueves por la noche dando como máximos ganadores a Enrique Iglesias y a Romeo Santos. Cada uno se alzó con cinco galardones; además, el español también fue honrado con el Premio Supernova en reconocimiento a su exitosa trayectoria.

“Si no fuera por vosotros este sueño nunca se hubiera convertido en una realidad. Cuando estoy cerca de mis fans soy la persona más feliz del mundo y los quiero”, dijo el intérprete de Bailando a sus seguidores. En ese momento se notó emocionado, y antes ya había deleitado a la audiencia con su voz. Él, quien ha vendido millones de discos desde que debutó en 1995, ganó el premio Mi Artista Pop/Rock y compartió Mejor Tema Novelero, La Combinación Perfecta y Canción Cortavenas con Marco Antonio Solís.

Mientras tanto, Santos dominó las categorías musicales más populares: La Más Pegajosa y Mi Video Favorito, por el tema Propuesta indecente; Lo Toco Todo, por el álbum Fórmula, Vol. 2; Voz del Momento y Mi Artista Tropical. “Mi hijo muy pocas veces me manda un texto deseándome suerte y esta noche lo hizo, así que quiero dedicarle este premio al niño lindo de papi: I love you”, expresó el Rey de la Bachata, quien encabezaba la lista de nominados con 12 candidaturas.

La ceremonia

La ceremonia de los Premios Juventud, en su 11.ª edición, comenzó con una encendida actuación del dúo tropical pop Chino y Nacho, quienes entre bailarines, malabaristas de fuego, caminadores en zancos, luces y juegos pirotécnicos interpretaron Tú me quemas acompañados por los artistas urbanos Los Cadillac’s y MAFFiO.

Y durante la velada, Pitbull fue reconocido como Ídolo de la Juventud por su dedicación a la comunidad. “Yo siempre digo que a los premios no les doy importancia porque mis niños no comen con premios. Pero este premio no tiene precio y les voy a decir por qué… Por una quiero darle muchas gracias a la ciudad de Miami, sin ustedes no hay ningún Pitbull”, dijo el famoso rapero cubano al recibir la estatuilla de manos del actor William Levy. También fue galardonado con el Premio Mi Artista Urbano.

DC/LaVerdad

Foto: Web