¡AY PAPÁ! Nelson Bocaranda revela los trapos sucios del Ministerio de Alimentación

El reconocido periodista Nelson Bocaranda, a través de su portal web www.runrun.es, desveló los secretos más delicados del Ministerio de Alimentación.

En su artículo de opinión, Bocaranda revela todos los detalles de la gestión del coronel Félix Osorio al frente a dicho ministerio, asegurando que “su desempeño siempre estuvo cuestionado. En todas las críticas a distintos funcionarios a su cargo siempre aparecía una directora de origen rumano que mandaba más que una dinamo en el despecho”.

Lea el artículo completo.

ALTO

UCV ASEDIADA. El asesinato de dos personas en el quirófano del sexto piso del Hospital Universitario por integrantes de una de las bandas armadas o colectivos ligados al “proceso”, tras pasar la “seguridad” a cargo de otro colectivo rojo, pone de manifiesto la impunidad que abruma a Venezuela y muy especialmente a la primera universidad del país. Por un lado la falta de respuesta del rojo director del hospital, José Vladimir España, a las peticiones de las autoridades rectorales de la UCV los últimos seis años, igualmente la falta de cumplimiento a las medidas ofrecidas a la comunidad de dicho nosocomio; la falta de colocación de los puntos de control por parte del MIJP y la roja prohibición del TSJ de la colocación de los portones para controlar las tres puertas de ingreso al recinto universitario. Hay que reiterar que los portones están incluidos en el proyecto original del arquitecto Carlos Raúl Villanueva y además de su aprobación en 2010 en la gestión de la actual rectora ya había sido aprobada en 1996 por el rector Trino Alcides Díaz. Allí su consultor jurídico fue Baldo Alessi quien documentó la aprobación. Hoy Alessi es el representante del ministro de Educación en el Consejo Universitario. Solo la medida política de la defensora “del puesto” bastó para que el TSJ prohibiera su colocación para seguir metiendo a los revoltosos reviviendo los tiempos del encapuchado Jaua y sus “quema cauchos y buses”…

MEDIO

¿RAZONES? El coronel Félix Osorio venía desempeñando el ministerio de Alimentación desde que en el 2008 lo nombrara Chávez y donde duró dos años. Luego dirigió Mercal y el año pasado Maduro lo volvió a nombrar en ese ministerio. Su desempeño siempre estuvo cuestionado. En todas las críticas a distintos funcionarios a su cargo siempre aparecía una directora de origen rumano que mandaba más que una dinamo en el despacho. El 6 de febrero coloqué aquí esta nota bajo el título “Empresas de maletín”: Ante dos funcionarios del más alto nivel el verdadero y activo sector productivo elevó una denuncia pues no soporta más lo que sucede en una dependencia a la que obligatoriamente deben ir: la dirección general de Mercadeo y Comercialización del Ministerio para la Alimentación. Esta instancia roja rojita es la que “facilita el negocio” en la responsabilidad de otorgar las licencias de Certificados de No Producción, los famosos CNP. Lo que significa, en dinero efectivo dólares a Bs 6,30. Allí denuncian estaría una poderosa funcionaría que a dedo escoge las empresas. Los “arreglos” varían entre $ 40 y $80 la tonelada métrica de materia prima, siendo los rubros de consumo popular los más apetecidos: leche, maíz, soya, carnes y cereales. Esta dama, nos explican, dependería directamente del despacho ministerial. Son muchas las empresas que han denunciado a sus cámaras de adscripción, sin tener respuesta. Pasan los días, más quiebras en el horizonte y más agotamiento de existencias. Perjudicando al Gobierno, y al país como un todo… “. Pues bien, la salida del oficial -que según Maduro irá a un cargo militar- tuvo que ver con la seguridad que le diera a Maduro de que la importación de trigo para pan y pastas acordada con el gobierno argentino llenaría las deficiencias. Sin embargo, otro ministro chequeó con el gobierno de Cristina y de allí le informaron que las negociaciones no fueron hechas directamente sino a través de intermediario. Ipso facto se decidió su salida, a pesar de la solidaridad de algunos colegas de uniforme que han compartido con él su paso por Mercal, Cadivi y CASA donde había reemplazado al despedido expresidente de Cadivi, Manuel Barroso. Puros cargos civiles donde los militares han administrado miles de millones de dólares. Por cierto, que con el tema militar de los ascensos y pases a retiro así como la designación de un nuevo ministro, los nidos de alacranes -tanto en Miraflores como en Fuerte Tiuna- están alborotados. Faltan solo cuatro días. Por fuera, dos del 4F, Carlos Guyón y Yoel Acosta Chirinos en el diario ABC de Madrid sugerían a Maduro que renunciara y llamara a elecciones para impedir tiempos peores…

BAJO

VERDADES. En el semanario La Razón una entrevista al economista Alcides Villalba confirmó lo aquí escrito: Giordani mintió en su carta al alegar que había participado en la expedición Constanza, Maimón y Estero Hondo que invadió República Dominicana por tres puntos y 198 hombres en 1959 para derrocar al dictador Rafael Leónidas Trujillo, alias Chapita. Villalba dice que se quedaron esperando “entre los milicianos procedentes de Venezuela al joven dominicano Jorge Antonio Giordani, estudiante de ingeniería de la UCV, pero nunca llegó”. Pone el punto en la llaga al decir que Chávez auspició la corrupción que ahora denuncia Giordani pues antes, cuando lo hizo tenía poder y Chávez lo vio y oyó y no movió una paja para ubicar a quienes eran esos ladrones…

¿LOS ASESORES FRANCESES? En www.runrun.es publico el trabajo “La Conexión Francesa Que Giordani ¿Denunció?: Ramonet, Porras, Arbelaiz, Sapir, Lazard, Pigasse & Co” tras haber sido retirado de Aporrea.org un artículo del economista argentino Claudio Della Croce quien se define como miembro de la Asociación Argentina de Economía Radical, a solo horas de haber sido colocado. Allí se detalla lo que podrían ser las claves para entender lo que Giordani señalaba como asesores venidos de París, sus ramificaciones en el gobierno desde 1999 y lo que se estaría preparando como medidas económicas. Es una lucha entre pragmáticos e ilusos, los banqueros y los marxistas. Un sector rojo cree que lo hicieron y lo están haciendo bien pues hay más pobres y se está pasando hambre. Lo entienden como un apoyo a la memoria del caudillo que preparó el camino para esta realidad que Maduro aún no sabe cómo afrontar…

¿AISLAMIENTO? Desde hoy los pasajes para los pocos vuelos que -también desde hoy- seguirán operando en el país van a la tasa más alta, es decir se inflarán diez veces lo era su precio hasta el 26 de mayo. Esos tres factores, inflación desaforada, menor oferta y aislamiento exagerado, preocupan al gobierno que debe más de $ 4 mil millones a las aerolíneas. Todavía analizan soluciones en el alto gobierno, más cuando algunas han prometido que si cancelan el mono que les deben podrían estar reanudando operaciones en una semana. Esperan otro préstamo urgente de China para cancelar a sectores salud, automotriz, constructores de obras de infraestructura, aéreo y otros de primera importancia…

Runrun.es/DC/@diariocontraste