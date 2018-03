Comentario de Ricardo Montaner sobre el caso de Leopoldo genera polémica #5J

El Cantautor venezolano, Ricardo Montaner ha expresado una constante preocupación por los hechos que han venido ocurriendo en el país.

Hace unos días hizo pública una imagen en la que pedía que liberaran a al líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López. Hoy al conocerse de la negativa escribió en su cuenta “Y yo me pregunto ¿Nadie va a hacer nada por Leopoldo en Venezuela?”

Este comentario generó reacciones diversas, unas a favor otras en contra. Muchos calificaron de cómodo el comentario. Esto dijo un usuario de la red “para ti es muy fácil decir eso desde Miami, porqué no vienes y te enfrentas cobarde”.

Mientras que otros respaldaron al artista “Que intolerancia. Vivir lejos no es estar ausente. Ricardo está muy pendiente de su país”.

@argemarybernal

Y yo me pregunto … Nadie va a hacer nada x @leopoldolopez #Venezuela — Ricardo Montaner (@montanertwiter) junio 5, 2014