¡Angustia! Familiares narran momentos vividos dentro de Uribana

Aproximadamente a las tres de la tarde de ayer, cuando la visita se encontraba en el sector 8A del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, los del 8B secuestraron a unos custodios en protesta por el supuesto maltrato que reciben a diario, aunado al hacinamiento, la falta de alimentos y de agua. Actualmente hay 3.150 internos en toda la cárcel.

Los privados de libertad del 8A, por seguridad, secuestraron a sus familiares, situación que alteró al resto de los custodios y guardias nacionales quienes se encontraban en el penal, y rápidamente subieron al lugar y según los familiares los amenazaron de muerte de no salir.

“Los presos fueron quienes nos refugiaron, mientras los uniformados nos lanzaban bombas lacrimógenas. El subdirector llegó armado y nos dijo que teníamos que salir de lo contrario nos iban a matar a todos ahí, pero de una vez le dispararon a uno delante de mí. Él se alzó porque no querían que nos sacaran ya que, no les garantizaban sus derechos humanos. Entonces le pusieron el arma en el pecho, le dispararon y cayó muerto”, narró Leonali Capuzzo, familiar de un detenido.

Otra de las testigos presenciales dijo que “empezaron las balas. Mi esposo me tiró al piso y me cubrió. Afirmó no saber lo que ocurría. Después gritaban pidiendo amparo humanitario porque los tratan muy mal. Cantaron el Himno Nacional buscando la paz que no llegó”.

“Fueron disparos por todos lados. Tiraron las paredes para sacarnos de ahí. De repente vi personas llenas de sangre; lanzaron los lacrimógenos sin importarles que estábamos las visitas y que muchos sufrimos de asma. A mí debieron darme respiración boca a boca los mismos reos pero no dejaban salir a nadie. Los heridos caían por todos lados. Yo vi tres muertos”, afirmó Teresa Chacón quien llegó desde Caracas a ver a su hermano.

Una versión extraoficial, apunta que el traslado de las diversas comisarías pudo haber generado la situación irregular, pues muchos de ellos sabían dónde estaban las ‘caletas’ del sector medio, las cuales presuntamente las sacaron, se armaron y enfrentaron a los funcionarios, sin embargo, los testigos presenciales negaron que ellos tuvieran algún tipo de arma, “sólo lanzaban objetos contundentes”.

Extraoficialmente se conoció que tres personas fueron ultimadas dentro del penal: Ronald Evaristo Soto (interno), Mario Cordero de 25 años, conocido como El Peine, quien estaba desde hace ocho meses en Uribana trasladado desde El Rodeo y Julio Vicente Mendoza (familiar) y quien presentó múltiples impactos de proyectil.

“Le daban hasta con los pies, eso fue horrible hasta que lo mataron”, dijo la esposa del fallecido. “Nos amenazaron que mientras más declaráramos a los medios más los iban a golpear”.

El resto de las identificaciones de las presuntas víctimas no se conocieron al cierre de esta edición. El MPPSP en Twitter publicó: “Situación en David Viloria controlada por autoridades sin llegar a mayores por tratarse de penal con nuevo régimen. Un penal con nuevo régimen es un penal desarmado, mas no implica que no se presenten inconvenientes por la naturaleza del mismo”.

El Impulso/DC