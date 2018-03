Shakira ¿despreció a Britney Spears?

Britney Spears felicitó a Shakira por el tema que grabó a dúo con la cantante Rihana, y que ha tenido una buena acogida por parte de los fans de ambas vocalistas.

A través de Twitter, la princesa del Pop, escribió: “#AhoraEscuchando @Shakira & @Rihanna ‘Can’t remember to Forget You’… Me encanta! Me alegra que ustedes hayan unido fuerzas”.

Sin embargo el emotivo mensaje fue contestado por la colombiana con un esquivo “Muchas gracias”, ¿buscará Spears publicidad? Y Shakira, no tuvo tiempo para responder algo mejor, o ¿no quiso?

Spears también había colaborado musicalmente con Rihana, en la canción “S&M”.

El tema de Shakira y Rihana fue lanzado el pasado lunes logrando gran éxito en las descargas de iTunes. Para promocionar el estreno musical Shakira y Rihanna protagonizaron una sensual sesión fotográfica.

Agencias