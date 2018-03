Preocupa a la CIDH escasez de papel periódico en Venezuela

La Relatoría de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión expresó su preocupación por las dificultades que tienen los medios impresos para obtener papel y el grave perjuicio que genera en la sociedad la falta de información.

Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que “la escasez de papel representa un problema muy grave, no solo para los medios y los periodistas, que afrontan serias limitaciones en el desempeño de su labor, sino para toda la sociedad, la cual ve afectada su derecho a recibir información”.

Indicó que, en estas circunstancias, es fundamental que se adopten todas las medidas necesarias con el fin de garantizar el pleno, efectivo y seguro abastecimiento del papel periódico para todos los medios. Mencionó que han recibido información preocupante según la cual varios medios de prensa en Venezuela tienen grandes dificultades para conseguir el material.

“El papel para diarios es un insumo fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión. De hecho, los asuntos referidos al papel prensa son de tal importancia para el sistema interamericano que el propio artículo 13 de la Convención Americana hace referencia al tema”. El referido artículo establece en su numeral 3 que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Censura indirecta

El director de la Espacio Público, Carlos Correa, afirmó que algunos mecanismos burocráticos que interrumpen la cadena de producción de un periódico responden a una dinámica de censura, cuando hay otros medios que no tienen que pasar por esas trabas. “Este gobierno ha demostrado una hipersensibilidad a la crítica. Hemos registrado que varios diarios con líneas críticas a las políticas gubernamentales tienen serios problemas para obtener las divisas que están bajo control del Estado”, expresó.

Subrayó que los medios oficiales impresos que están adscritos a ministerios no tienen la necesidad de solicitar los certificados de no producción para recibir las divisas y comprar el papel periódico. Correa añadió que es un sinsentido silenciar a un medio de comunicación crítico porque los problemas que se denuncian en ellos van a seguir ocurriendo. “Es difícil no pensar que esta actitud del gobierno es una manera de reducir las opiniones críticas”.

Destacó que un gobierno puede ejercer mecanismos de censura de diversas formas, como las limitaciones para la adquisición de material indispensable para la elaboración de los diarios, las visitas de advertencia de autoridades gubernamentales, la salida del aire de espacios de opinión, las prohibiciones legales de tocar determinados temas en trabajos periodísticos.

Papel para 30 días. Los medios impresos regionales están es estado crítico por falta de insumos para producir. En promedio, varios de los diarios consultados tienen inventario de papel para 30 días. Juan Carlos Escare, director del diario Mundo Oriental y administrador de La Noticia de Oriente, expresó que ambos periódicos están trabajando a 50% de su capacidad. “Hemos tenido que reducir la paginación para ahorrar papel. Nos quedan entre tres o cuatro semanas de reserva”.

Escare indicó que solo en el Mundo Oriental trabajan en promedio 60 personas. “Este es un escenario muy grave no solo para la información, sino para el trabajo de todos”. Rómulo Herrera, director de los periódicos Avance y La Verdad, afirma que tienen dificultades con las reservas de papel. “Hemos bajado el tiraje y reducido el número de páginas y aun así solo podemos resistir como 30 días más”. El diario Avance tiene 27 años circulando en los Altos Mirandinos y La Verdad tiene 17 años de circulación ininterrumpida.

Existen algunos periódicos que no tienen la capacidad de imprimir los productos en sus talleres. Gustavo Urbina, director de la Corporación Urbigráfica en Maracay, estado Aragua, ofrece el servicio de impresión a los diarios Jornada y El Clarín, entre otros semanarios y revistas. Confirmó que la escasez de papel limita seriamente su trabajo. “Urbigráfica es la responsable de suministrar el papel y la impresión para Jornada, tenemos un inventario de 30 días máximo. En el caso de El Clarín, ellos son los encargados de buscar su papel, pero sé que también tienen dificultades para conseguirlo”. El diario Médano, de Falcón, tuvo que pedir prestada una bobina a otros medios para no detener su circulación. Su director, Omar Azuaje, dijo: “Con el material que nos prestaron solo tenemos para cuatro semanas”.

Salidas

Representantes de 82 periódicos regionales se reunirán hoy en el hotel El Conde, en Caracas, con voceros del gobierno para buscar soluciones a la escasez de papel, confirmaron fuentes de los medios que prefirieron no ser identificadas.Varios directores y propietarios de diarios dijeron que están esperanzados en que las conversaciones puedan resolver las dificultades.

Muchos de los medios regionales no están en la capacidad de importar el papel, de modo que recurren a empresas que traen el material. De acuerdo con información de Espacio Público, hay menos de 10 importadoras en el país. Dagoberto Romer, presidente de Dipalca, una de las importadoras, señaló que el proceso de adquisición de papel periódico tarde entre 120 y 150 días para llegar desde el exterior.

El Dato

10 periódicos han dejado de circular en las regiones y 21 rotativos presentan problemas en la adquisición de insumos en 9 estados. 6 periódicos tienen inventarios para imprimir sus ediciones hasta febrero. 14 medios han reducido su paginación y suspendido la producción de revistas y suplementos, de acuerdo con las organizaciones no gubernamentales IPYS y Espacio Público.

El Nacional