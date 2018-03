Algunas cosas que ellos simplemente no notan

Todas sabemos que hay cosas en las que los hombres son despistados; casi nunca notan los cambios de look o cuando nos estamos esforzando para vernos bien, pero esto podría ir aún más lejos de lo que creías.

Cuando sales con un hombre, ¿en qué tipo de cosas se fija? No importa si es su primera salida o la décima; lo más seguro es que él no esté prestando tanta atención como pensabas, así que deja de estresarte por cosas que él ni siquiera ve, por ejemplo:

Tu nuevo corte de pelo: No importa si te peinaste distinto, si te cortaste el pelo o si has estado usando un nuevo tratamiento para hidratarlo. ¡Lo más probable es que él no se dé cuenta! En todo caso, si no se da cuenta de que cambiaste de acondicionador o que te cortaste las puntas, no te ofendas.

Las marcas: No te estreses porque tienes que llevar zapatos de diseñador o la cartera carísima que todavía no has terminado de pagar, porque lo más probable es que a él le dé igual si compraste tu atuendo en una tienda de Milán o en el Mercado del Cementerio. Ojo, eso no significa que no debamos arreglarnos para una cita, pero si ellos no se van a fijar en la etiqueta, tú tampoco deberías preocuparte tanto.

Envolturas de regalos: ¿Has notado que casi ningún hombre sabe envolver regalos? Para la mayoría de los hombres, envolver un regalo es algo incomprensible. Seguramente a ti sí te interesa la presentación de tus regalos, pero tal vez sea hora de dejar de preocuparnos más de lo necesario por el papel para envolver.

Tus defectos: Sí, te ves en el espejo y odias los rollitos, las estrías o la pepita que te salió justo el día que van a salir, pero… ¡Él no se va a fijar! Los hombres no se fijan en nuestras inseguridades de la misma manera que nosotras. Esas cosas que ti que no te gustan, lo más seguro es que él ni siquiera las haya notado.

El esfuerzo que hacemos para vernos bien: ¿Te tomó tres horas arreglarte para tu salida con él? Lo más seguro es que él jamás se dé cuenta. Para los hombres es prácticamente lo mismo verte en ropa deportiva que en un vestido de gala. Lo importante es que ahora sabes que cuando él te dice que te ves hermosa, en realidad lo está sintiendo.