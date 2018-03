Papa Francisco: La ideología marxista está equivocada

El papa Francisco afirmó que “la ideología marxista está equivocada”, pero negó, en declaraciones al periódico italiano La Stampa, sentirse “ofendido” de haber sido tachado de “marxista” por ultraconservadores estadounidenses.

“La ideología marxista está equivocada. Pero en mi vida he conocido a muchos marxistas buenos como personas, y por esto no me siento ofendido”, afirmó.

Ultraconservadores estadounidenses habían acusado al papa de ser “marxista”, luego de que, en su exhortación “Evangelii gaudium”, difundida a fines de noviembre, criticó la “dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano”.

En esa exhortación “no hay nada que no se encuentre en la Doctrina social de la Iglesia”, aseguró Francisco a La Stampa.

“La única cita específica fue sobre las teorías del ‘derrame’, que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Se prometía que, cuando el vaso hubiera estado lleno, se habría desbordado y los pobres se habrían beneficiado”, agregó.

“En cambio sucede que, cuando está lleno, el vaso, por arte de magia, crece y así nunca sale nada para los pobres”, puntualizó.

AFP