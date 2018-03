Familia de Miss Puerto Rico denuncia que el Miss Universo estuvo comprado

Familiares de la boricua Monic Pérez, concursante que representó a la isla caribeña en el recién Miss Universo 2013, dijeron no estar satisfechos con la elección de la venezolana como reina Universal.

Nora Rivera, tía política de Pérez, creé que el oncurso de belleza está comprado por el zar de la belleza Osmel Sousa.

“Nos dimos cuenta que hay un chanchú porque Venezuela no estaba ni entre las favoritas. Para mi que Osmel Sousa tiene ese concurso comprado. Otras veces me parece bien las candidatas que han ganado de Venezuela pero esta vez no estoy conforme”, indicó la dama.

Sin embargo, Rivera, aseguró que aunque su familiar no ganó, están alegres porque llegó a ser parte del cuadro de las 16 candidatas.

“Estamos muy tristes y felices a la vez porque de las 86 Monic logró llegar a las 16 semifinalistas. Tenemos una fiesta con música en vivo con el grupo Garayoya y unos pleneros, y la fiesta va a continuar”.

Y es que para la familia de Pérez, ella será siempre la reina de belleza del universo, aunque sin corona.

DC/El Nuevo Día Puerto Rico