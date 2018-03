El “heavy metal” del Borussia Dortmund chocará con la “sinfonía” del Arsenal

Los líderes de la Premier League enfrentan una dura prueba esta tarde en Liga de Campeones. Los de Arsene Wenger llegaron a Alemania para enfrentarse a un Dortmund casi imbatible en casa, que no solo viene de ganarles en la jornada pasada de la Champions, sino también de batir de manera arrolladora al Stuttgart con un 6-1.

Si el de ida fue trepidante y todo un espectáculo para la vista, el reencuentro de esta tarde se presenta casi como una final. Ambos conjuntos acuden al partido con seis puntos y sin margen de error, ya que el Nápoles, que cuenta con el mismo número de unidades, recibe hoy al Marsella y podría sumar tres puntos que lo colocarían en la punta del grupo F, el de la “muerte”.

El Arsenal llega al campo alemán tras vencer al Liverpool en la Premier para consolidar su liderato y mandar un mensaje a los que aún dudan que este equipo pueda volver a ser grande –y con créditos que lo demuestren-. No obstante, en el fútbol lo hecho cuenta poco o nada y el Arsenal deberá dar otro golpe de autoridad en Europa para confirmar los buenos augurios.

Los ingleses no podrán contar con Wilshere ni Flamini, piezas trascendentales en el equipo a pesar de su poco renombre, en especial el del último, por lo cual Arteta deberá multiplicarse en la contención para que Özil, Cazorla, Ramsey y Giroud pongan la melodía ante el actual subcampeón del torneo. También son duda Gibbs y Monreal.

Heavy Metal vs la Orquesta Sinfónica

El Borussia Dortmund, por su parte, buscará demostrar que los logros de la temporada pasada no fueron casualidad y que la salida de Gotze al Bayern Múnich no dejó una herida fatal en el conjunto de Klopp. Lewandowski sigue siendo un delantero tan dominante como letal y así lo confirman sus nueve goles en once partidos de Bundesliga.

Respecto al estilo de juego, Klopp dijo hace un par de días que admira la “sinfonía con la que juega el Arsenal”, en referencia al fútbol sutil, de toques suaves y de avances tan atractivos como eficaces. Sin embargo, aseguró que si el del Arsenal es una sinfonía, el del Dortmund es un “heavy metal”, donde el acierto en la ofensiva es el punto de enfoque. Se toca solo lo necesario para llegar al arco rival, luego se define.

Habrá que ver esta tarde cuál de los dos equipos será el verdadero protagonista de este “concierto” futbolístico.

Posibles alineaciones

Dortmund: Weidenfeller; Grosskreutz, Subotic, Hummels, Schmelzer; Bender, Sahin; Aubemeyang, Mkhitaryan, Reus; y Lewandowski.

Arsenal: Szczensy; Koscienly, Mertesacker, Vermaelen, Sagna; Arteta; Ramsey, Rosicky, Özil, Cazorla; Giroud.

Luis Santander/@santander205/Con información de As

Getty Images (Foto)