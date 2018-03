Comienza el Miss Universo: las mujeres más bellas compiten por la corona en Moscú

Las mujeres más bellas del mundo compiten por la corona de Miss Universo en Moscú. Las candidatas ya hicieron su primera aparición en el escenario, entre ellas la representante de Venezuela, María Gabriela Isler.

Hace algunas horas, la venezolana escribió en su cuente en Twitter: “Hoy amanecí como con una calma extraña, pues me siento orgullosa del lugar que he ocupado en sus corazones. Los adoro”

Solo una de ellas será coronada como la más bella, algo que permitirá a la ganadora viajar durante un año por todo el mundo para participar en actos benéficos y residir durante ese tiempo en Nueva York.

Miss Universo también recibirá un premio en metálico de 250.000 dólares y el derecho de llevar sobre su cabeza una corona de oro y platino, con 1.371 gemas incrustadas, valorada en más de 120.000 dólares.

No basta ser guapa para pelear por el título de la mujer más bella del mundo: las chicas, que no pueden ser mayores de 27 años, han de ser solteras y sin hijos, condición que deben conservar durante todo su reinado.

En la gala, las finalistas desfilarán primero en traje de baño.

Únicamente cinco chicas podrán aspirar a la corona en la última etapa de la final, en la que deberán enfrentarse a las preguntas del jurado presidido por Steven Tyler, líder del grupo musical estadounidense Aerosmith.

El propio Tyler también subirá al escenario del Crocus City Hall para cantar, honor que compartirá con la británica Melanie Brown, ex Spice Girl más conocida como Mel B, y el grupo estadounidense Panic! At the Disco, que participará en el concurso en el marco de su gira europea para presentar su último disco.

Las candidatas latinoamericanas en Moscú son Gabriela Isler (Venezuela), Brenda González (Argentinva), Alexia Viruez (Bolivia), Jakelyne Oliveira (Brasil), María Matthei (Chile), Cynthia Duque (México), Constanza Báez (Ecuador), Guadalupe González (Paraguay), Lucía Aldana (Colombia), Paulette Samayoa (Guatemala), Fabiana Granados (Costa Rica), Yaritza Reyes (República Dominicana), Diana Schoutsen (Honduras), Alba Delgado (El Salvador), Nastassja Bolivar (Nicaragua), Cindy Mejía (Perú), Monic Pérez (Puerto Rico).

También está la española Patricia Yurena Rodríguez, de 23 años y nacida en Santa Cruz de Tenerife, que en 2008 ganó el título de Miss España.

La final del evento no está exenta de polémica, al menos en Rusia, toda vez que la cadena de televisión estadounidense NBC, que ostenta los derechos de emisión del certamen, eligió a su presentador Thomas Roberts, homosexual declarado y casado, para presentar la gala de esta noche.

Robert, cuyo marido participará en la gala, criticó a su llegada a Moscú las leyes homófobas rusas, como la que prohíbe la propaganda homosexual entre los menores de edad, y las calificó como una de las páginas más negras de la historia del colectivo LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) en Rusia.

“Quiero ofrecer mi apoyo al colectivo LGBT en Rusia al ir a Moscú y cubrir este evento como periodista, presentador y sí, un hombre que resulta que es gay”, escribió Roberts en un artículo publicado en la web del canal de televisión por cable MCNBC.

La gala final será retransmitida por televisiones de 190 países y congregará a más mil millones de espectadores delante de las pantallas, según los organizadores del concurso, apadrinado desde hace años por el mediático multimillonario estadounidense Donald Trump.

DC/Noticias 24