Se quedan sin cupo en medicina 2.600 aspirantes

De 2 mil 800 personas que se postularon para cursar la carrera de Medicina en la Universidad del Zulia (LUZ) para el período 2013-2014, solo 200 obtuvieron el cupo lo que representa, apenas, el 5% de la demanda. Esta misma situación la vivieron los aspirantes a cursar estudios en esta escuela, el año pasado.

Déficit de docentes y falta de espacios para albergar a más estudiantes son las dos principales razones que da la universidad para explicar el porqué de esta oferta tan limitada. Así lo explicó la profesora, Marlene Primera, secretaria de esta institución.

“Este año, la preinscripción de aspirantes a cursar estudios en LUZ alcanzó las 21 mil 600 solicitudes, de esa cantidad más de 2 mil personas se postularon para medicina y solo 200 recibieron cupo en esa escuela. Los promedios de bachillerato de los asignados a esa carrera es de 19.500 puntos hacia arriba y los jóvenes con promedios por debajo de esta cifra se asignaron a las otras carreras de su cesta de opciones de la Prueba LUZ”, explicó Primera.

El pasado 26 de septiembre, la univesidad publicó la lista de asignados para el período 2013-2014. Son 11 mil 862 los nuevos ingresos para esta universidad; sin embargo, 7 mil 697 alumnos del programa de Admisión por Mérito Académico (AMA) no salieron en el listados.

Tal fue el caso de la estudiante Rosángela Yajure, quien fue estudiante AMA hace dos años, y no ingresó en la carrera que quería estudiar: medicina. “Lamentablemente mi sueño de estudiar esa carrera no se pudo cumplir porque no me dieron el cupo, a pesar de todo el esfuerzo que hice en bachillerato para graduarme con buen promedio. Ingresé en la escuela de Biología Pura y después de tres semestres le agarré cariño a la carrera”, narró la estudiante.

El profesor Alcides Machado, director docente de LUZ, explicó que luego de un censo realizado a estos estudiantes—que son los mejores promedios de bachillerato de Zulia y Falcón— determinaron que solo 5 mil 654 cumplieron con los requisitos para optar a un cupo.

“De esta cantidad, 3 mil 793 ya fueron asignados y los 1.865 estudiantes que quedan por asignar les tenemos garantizados el cupo”, señaló Machado.

Explicó que la mayoría de estos jóvenes optó por carreras del área de medicina; sin embargo, no todos pudieron entrar a su primera opción de estudios.

Antes de explicar las políticas de asignación de cupos, Machado recordó que entre esta universidad y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) existe un convenio. “El 30% de las asignaciones en cada carrera las hace la Opsu y el 70% lo asigna LUZ”, dijo.

Continuó: “En el caso de medicina, el problema es que solo hay 200 cupos disponibles y así fue el año pasado. Opsu asignó 60 y 140 manejamos nosotros, pero además LUZ ha tenido como política el ingreso del 5% de los indígenas y también los recibimos por encima del cupo para que no se interprete que estamos quitando cupos; 3% de los deportistas de alto rendimiento también tiene un cupo garantizadoasí como todas las personas con discapacidad. Eso explica por qué hay personas con promedios por debajo de 19 o 18 que lograron entrar a la carrera de medicina”.

Y es que nuevamente, las carreras tradicionales encabezan la lista de las más demandadas en Zulia. A medicina le sigue derecho con 1.729 preinscritos, y de esta cantidad solo dieron 420 cupos. “ Contaduría tuvo 1.500 estudiantes preinscritos y 140 cupos; administración tuvo 1.291 preinscritos y LUZ dio 140 cupos; odontología presentó 1.117 preinscripciones y se otorgaron 175 cupos”, explicó Machado sobre los cupos otorgados por LUZ, lo que representa el 70% de la asignación total.

Mientras este escenario persiste, a los próximos aspirantes a cursar medicina no les queda más que tener suerte.

