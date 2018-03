¿Tángana entre sacerdotes? Iglesia abre proceso administrativo contra el padre Vidal Atencio

Una polémica se desató ayer en la Iglesia marabina. La Arquidiócesis de Maracaibo inició un procedimiento administrativo contra el presbítero Vidal Atencio, párroco de la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes por haber colocado las imágenes del Libertador, Simón Bolívar; el fallecido presidente Hugo Chávez, y del gobernador Francisco Arias Cárdenas en el altar, durante la celebración de una eucaristía con motivo al Día del Periodista, el pasado 26 de junio.

A través de una carta dirigida al sacerdote, con fecha del 6 de julio, monseñor Ubaldo Santana, arzobispo de la ciudad, manifestó su descontento por lo ocurrido tras recibir unas fotografías de la misa organizada por la Oficina de Información del Poder Ejecutivo del estado Zulia (Oipeez); además de haber asumido la dirección de Coquivacoa Televisión (Coquivacoa TV) y por ser uno de los postulados como precandidato a la Alcaldía de Maracaibo por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Además de las quejas de la feligresía, Santana recibió una comunicación de la periodista Macky Arenas, quien pidió su destitución ante la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).

PANORAMA contactó vía telefónica al párroco de Las Mercedes, quien lamentó la posición asumida por “su pastor” con quien había conversado en horas del mediodía sobre la situación.

“Esas son cosas que no se ventilan de ese modo, independientemente que le apoye la razón son valoraciones subjetivas que dieron lugar a esto”, expresó.

Asimismo, acusó a “Arenas y a un grupo de sacerdotes de la diócesis” y a la vez criticó que “la autoridad del arzobispo dependa de comentarios y chismes”.

Atencio aseguró que no tiene en sus manos “una correspondencia oficial y monseñor reconoce que si envió la carta y que el causante de la situación fue monseñor (Jesús) Chulique de hacerla pública”.

Al leer el documento, la máxima autoridad de la Iglesia, le aclara que “las fotografías —que a veces se colocan con motivo del funeral de una persona— nunca se colocarán al mismo nivel del sagrario, sino fuera del presbiterio. Bajo ninguna circunstancia se colocará la fotografía de una persona que vive, menos aún si es un dirigente político”.

Ante esto aclaró que las fotografías que ese día se encontraban en el altar “fue una ofrenda que hizo un grupo de periodistas, entre ellos, la profesora Luz Neira Parra, directora de Oipeez, sin embargo hice la observación que sí se colocaba una foto del comandante (Francisco) Arias Cárdenas era no para santificarlo, sino para pedir por el éxito de gestión” en la Gobernación.

Por otra parte, monseñor Santana le recordó que no “solicitó” su autorización “para aceptar servicios profesionales en un canal de TV claramente identificado con el Gobierno” a lo que Atencio dijo: “Reto a monseñor a que me presente los permisos solicitados por monseñor Gustavo Ocando Yamarte para dirigir un canal de televisión y una universidad, los negocios que tiene Eduardo Ortigoza con el nuncio apostólico con el colegio Santa María Goretti, quisiera que me diera un permiso por escrito”.

Santana también le pidió a Atencio renunciar a las “formas políticas activas, sobre todo de índole partidista, para seguir siendo el hombre de todos en clave de fraternidad y de paternidad espiritual como Jesús”, así como a la aspiración como candidato a la Alcaldía de Maracaibo que “de no ser cierto” haga “una aclaratoria pública desmintiendo el hecho” ya que por su “condición de clérigo no puedes aceptar ese cargo”.

Según Atencio, “no es primera vez que esto sucede, pues es una posición política, una persecución que me tienen varios sacerdotes y Macky Arenas”.

No obstante, reiteró que se somete “a las normas de la Iglesia, pero que sea monseñor quien ejerza autoridad (…) No voy a enfrascarme en peleas (…)”.

Criticó que “monseñor Chulique se haya dedicado a publicar un acto privado del obispo donde expone mi credibilidad, amerita mayor seriedad”.

Sin embargo, dijo a este medio que en su momento dará una explicación que “el pueblo del Zulia amerita”.

Esta es la carta que envió monseñor Ubaldo Santana al padre Vidal:

Pbro. Vidal Atencio

Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes.

Ciudad

Muy querido hijo:

Te saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo en ocasión de expresarte algunas consideraciones que he juzgado pertinente hacer, y que forman parte integral del ministerio pastoral que me ha sido confiado, y al cual me debo como cabeza de esta Arquidiócesis. Querido Hijo, con mucho dolor ha llegado a mis manos unas fotografías en las cuales se muestran varias imágenes que se colocaron en el altar del templo parroquial a durante una celebración de la Eucaristía que oficiaste con motivo del día del periodista, el pasado 27 de Junio. Las tres fotografías corresponden al expresidente Chávez, al Libertador Simón Bolívar y al gobernador del Estado, Francisco Arias Cárdenas. A raíz de estas fotografías, he recibido protestas de feligreses que asisten a esa Parroquia y de toda la arquidiócesis, de sacerdotes y de obispos de Venezuela.

Considerando lo anterior, es mi deber, insoslayable, recordarte, algunos principios en materia litúrgica y de comportamiento sacerdotal que tú muy bien conoces y que te he mencionado, en diálogos y comunicaciones anteriores.

.- Las celebraciones religiosas, especialmente del Santo Sacrificio de la Misa, deben realizarse según las prescripciones litúrgicas de la iglesia, las cuales prohíben que se introduzcan en la Iglesia y en el desarrollo del rito elementos extraños a la tradición y a la disciplina eclesiástica. “Los actos arbitrarios no benefician la verdadera renovación, sino que lesionan el verdadero derecho de los fieles a la acción litúrgica, que es expresión de la vida de la Iglesia, según su tradición y disciplina. Además, introducen en la misma celebración de la Eucaristía elementos de discordia y la deforman, cuando ella tiende, por su propia naturaleza y de forma eminente, a significar y realizar admirablemente la comunión con la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. De estos actos arbitrarios se deriva incertidumbre en la doctrina, duda y escándalo para el pueblo de Dios y, casi inevitablemente, una violenta repugnancia que confunde y aflige con fuerza a muchos fieles en nuestros tiempos, en que frecuentemente la vida cristiana sufre el ambiente, muy difícil, de la «secularización»”. (RS 30).

.- En la Iglesia se colocan solamente imágenes, retratos de los santos reconocidos por la Iglesia. Las fotografías –que a veces se colocan con motivo del funeral de una persona- nunca se colocarán al mismo nivel del Sagrario sino fuera del presbiterio. Bajo ninguna circunstancia se colocará la fotografía de una persona que vive, menos aún si es un dirigente político.

.- El sacerdote, como ministro de Cristo y de la Iglesia, debe transparentar al Señor que nunca quiso empeñarse en un movimiento político, rehuyendo todo intento de implicarlo en cuestiones o asuntos terrenales (cf. Jn 6, 15). El Reino que vino a fundar no es de este mundo (cf. Jn 18, 36). El sacerdote, siguiendo a Cristo, está comprometido más directamente en el desarrollo del reino de Dios. Como Jesús, debe renunciar a empeñarse en formas políticas activas, sobre todo de índole partidista, para seguir siendo el hombre de todos en clave de fraternidad y de paternidad espiritual.

.- Lamentablemente, con tu actitud, en esta y en otras ocasiones, te estás alejando de estas pautas y haces que, inexorablemente, se pierda la confianza en ti (especialmente de los fieles que te ha encomendado nuestra Iglesia) y se alejen los feligreses, pues no les atiendes en sus necesidades espirituales al encontrarte ocupado en otras funciones no sacerdotales. Te recuerdo que no solicitaste mi autorización para aceptar servicios profesionales en un canal de TV claramente identificado con el Gobierno. Han llegado hasta mi quejas de fieles de la parroquia manifestando que, en no pocas ocasiones, en vez de la celebración de la misa, se realiza una celebración de la Palabra.

.- Aprovecho la ocasión para manifestarte mi preocupación por la gran cantidad de escritos en las paredes de muchos edificios de la ciudad, en los cuales se te proclama como candidato a la Alcaldía de la ciudad de Maracaibo. De no ser cierto, te pido, como tu pastor y responsable de esta Iglesia particular, hacer una aclaratoria pública desmintiendo el hecho y aclarando que en tu condición de clérigo no puedes aceptar ese cargo.

.- Te menciono algunas normas de la Iglesia sobre la participación de los sacerdotes en política: “Absténganse los clérigos por completo de todo aquello que desdiga de su estado…Les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos, que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil” (c. 285) “No han de participar activamente en los partidos políticos ni en la dirección de asociaciones sindicales…” (c. 287). Si no cambias de actitud, por tu bien y por el bien de la Iglesia, me veré obligado a aplicar las sanciones correspondientes (CIC, 1333 y 1334). Ya se han agotado todos los medios que impone el Código de Derecho Canónico al momento de imponer o declarar penas pues ni la corrección fraterna, ni la represión ni los diálogos que he sostenido con contigo han servido para que cambies de actitud, por lo cual me veo en la obligación de iniciar un proceso administrativo.(c. 1341).

.- Soy consciente de tu lucha para que los derechos humanos sea respetados y que se imparta justicia en todos los ámbitos de la vida social. Sin embargo, el camino que has elegido no es el correcto. Así lo dice el Beato Juan Pablo II “A los presbíteros que, en la generosidad de su servicio al ideal evangélico, sienten la tendencia a empeñarse en la actividad política, para contribuir más eficazmente a sanar la vida política, eliminando las injusticias, la iglesia les recuerda que, por ese camino, es fácil verse implicado en luchas partidarias, con el riesgo a colaborar no al nacimiento del mundo más justo que aspiramos, sino más bien a formas nuevas y peores de explotación de la pobre gente. Deben saber, en todo caso, que para ese empeño de acción y militancia política no tienen el carisma de lo alto

Es importante que comprendas, apreciado hijo, que la Iglesia no puede tolerar de ningún modo este tipo de actuaciones que, lamentablemente, has protagonizado en forma continua, pues aunado al escándalo flagrante que causa a nivel de la feligresía, y muy especialmente a escala de aquellos que tienen menor grado de formación, produce alejamiento de los fieles, lo que sin duda va en abierta contraposición con nuestro labor espiritual de salvar almas mediante la propagación del mensaje de la fe y la caridad .

En espera de que estas palabras te hagan reflexionar y cambiar de conducta, te encomiendo a la Santísima Virgen María, madre nuestra.

Mons. Ubaldo Santana

Arzobispo de Maracaibo

Panorama/ Diario Contraste