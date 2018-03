Suavemente… Le tiraron un papel sanitario a Elvis Crespo

Tras haber recibido una paliza en un restaurant y aceptar que tiene problemas de alcoholismo, Elvis Crespo, tuvo su primera presentación el pasado fin de semana como parte de las fiestas patronales de Hatillo.

En la plaza pública del municipio, el merenguero cantó sus éxitos ante un público dividido entre personas que se burlaban de él y fanáticos que se expresaban solidarios con carteles llenos de mensajes positivos.

Previo a subir a la tarima, mientras contestaba rápidamente las preguntas de los medios, Elvis Crespo se enredó en varios rollos de papel sanitario que un grupo de jóvenes le arrojó de forma impetuosa. El acto respondió a las alegaciones de que el intérprete de “Suavemente” se defecó encima durante la madrugada del martes, día en que recibió una paliza por parte de Alexander De Jesús, un gerente del restaurante Made in Puerto Rico.

Sin embargo, una vez subió al escenario, el músico no dudó en mofarse de la situación.

“Si me ven que no me muevo mucho es que tengo Pamper puesto”, bromeó.

Por otro lado, Elvis Crespo negó los rumores de que está separado de su esposa Maribel Vega a causa de problemas matrimoniales.

“Todo está bien”, indicó al ser abordado sobre el tema.

DC/ El Nuevo Día