Snowden podría pasar a embajada criolla en Moscú

Tres países de Suramérica han hecho público su deseo de recibir al norteamericano Edward Snowden, exagente de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, sobre quien pesa una orden de arresto por parte de Washington por espionaje. Ayer, el último en hacerlo fue Evo Morales, de Bolivia, que se unió a Venezuela y Nicaragua.

De las tres naciones, Venezuela “sería la mejor opción”, según opinó Alexei Pushkov, jefe de la comisión de Asuntos Exteriores de la Duma, la cámara baja del parlamento ruso.

“Un asilo para Snowden en Venezuela sería la mejor solución. Este país tiene un serio conflicto con Estados Unidos. Las cosas no pueden ir a peor. (Snowden) no puede vivir eternamente en (el aeropuerto moscovita de) Sheremetievo”, dijo Pushkov a la agencia AFP, alegando que el Gobierno de Rusia ya no lo quiere en su territorio.

Snowden se encuentra en la zona de tránsito del Aeropuerto de Moscú desde el 23 de junio, cuando llegó desde Hong Konk. “Rusia no quiere que esté ahí. Si hubiera querido otorgarle asilo, lo habría hecho”, comentó Maria Lipman, representante en Moscú del Centro Carnegie, reseñó la AFP.

El asilo por razones humanitarias por parte de Venezuela podría darse en el territorio venezolano o en la Embajada en Moscú, o en cualquier otro país.

Un funcionario de la diplomacia venezolana señaló a un medio nacional que Snowden podría ir a una embajada, si se concretara el asilo. “Sea en Caracas o en territorio en una embajada, tal cual como está el caso de (Julian) Assange en Ecuador. Si logra llegar a la embajada de Venezuela donde esté él puede solicitar el asilo y Venezuela se lo puede otorgar estando allí”, explicó.

El internacionalista Raimundo Kabchi detalló que en el caso de Snowden debe tener autorización del Gobierno ruso para trasladarse de esta zona neutral del aeropuerto a una embajada donde él solicita el asilo.

“Como ya el propio presidente Nicolás Maduro se comprometió no hay impedimento para que se le otorgue, pero debe haber la anuencia de Rusia para salir del aeropuerto a la embajada y luego debe tener el permiso del país que concede el asilo y de Rusia para abandonar el territorio. Allí corre peligro, porque estando en el avión EE UU puede interceptarlo contra todas las normas del Derecho Internacional, ¿quién le va a decir que no?, si agredió a Irak sin la anuencia de las Naciones Unidas claro que lo puede hacer”, señaló Kabchi.

Hasta ahora no está confirmado si Snowden solicitó el asilo humanitario a Venezuela, ayer se conoció a través de Wikileaks, la presentación de solicitudes de asilo a seis nuevos países, que se suman a las 21 presentadas días atrás, pero no se especificó a cuáles.

La propuesta de Maduro de recibir a Snowden viene a calentar las relaciones con el Gobierno norteamericano que habían encontrado un camino de comunicación luego de la reunión del canciller Elías Jaua con el secretario de Estado, John Kerry.

Milos Alcalay, exvicecanciller y exembajador en varios países, afirmó que, conforme al derecho internacional, un país puede conceder asilo sin explicación alguna, pero deploró la “diplomacia del insulto” a la que, en su opinión, ha recurrido Maduro y que amenaza la normalización con EE UU.

“Venezuela puede recibir a Snowden, pero no tiene porqué generar una tormenta de insultos contra un país, Estados Unidos, que tiene todo el derecho de perseguir el delito por el que se le acusa”, dijo Alcalay

La diplomacia venezolana ha sido muy cautelosa con el tema. Ni siquiera el canciller Jaua se pronunció ayer.

Con su decisión Maduro da un golpe de efecto y desafía a Estados Unidos como muchas veces lo hizo su mentor político Hugo Chávez, ahora, el llamado “hijo de Chávez” se hace sentir en la región y el mundo.

Ayer, en su cuenta Twitter reiteró: “Ratifico el espíritu humanitario de conceder el asilo al joven estadounidense Snowden para protegerlo de la persecución mundial del imperio” y aseguró “la derecha se arrastra al apoyar la persecución del joven Snowden por parte del imperio que la financia, que triste papel los ponen a jugar”.

No solo Maduro reta a EE UU, el presidente boliviano, Evo Morales, al que cuatro países de Europa le impidieron sobrevolar su espacio aéreo alegando que llevaba en su avión a Snowden se sumó al pedido de darle protección al joven.

Fuente: Panorama