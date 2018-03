Maduro rechazó hechos violentos en la Universidad Central de Venezuela (VIDEO)

En cadena nacional, Maduro también anunció que el presupuesto de las universidades públicas está asegurado y “completico”, pero que también si necesitan “un poquito más” también lo tendrán las instituciones.

El atentado que recientemente sufrió el rectorado de la Universidad Central de Venezuela, fue motivo para que el presidente Nicolás Maduro le hiciera un llamado al ministro de Interior y Justicia, Rodríguez Torres, para que investigue a fondo lo sucedido.

“Le he ordenado al ministro Rodríguez Torres, para castigar a quienes estén detrás de esos hechos violentos” anunció Maduro. También advirtió sobre el accionar de las investigaciones “Cuidado si no hay infiltrados, si hay alguna persona infiltrada de grupos bolivarianos, tendrán que asumir sus consecuencias, pero si son del grupo de opositores no vengan a decir que son perseguidos políticos”.