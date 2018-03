De Laurentiis: El Real Madrid es el único que ha hecho una propuesta firme por Cavani

El italiano, habló sobre los tres clubes interesados en hacerse con el uruguayo y afirmó que “el Manchester City no tiene dinero para pagar a Cavani. El Chelsea lleva cantando por él desde hace tiempo. En este momento, el Real Madrid es el único que ha hecho una propuesta firme por Cavani”.

Según De Laurentiis, el City no cuenta con los 63 millones de euros para cubrir la cláusula de rescisión del delantero, por lo que no podría ficharlo, y considera que el Chelsea no está tomando con seriedad la contratación del uruguayo y, por ello, no ha lanzado una oferta firme.

El presidente del club italiano no está apresurado por vender a Cavani. De hecho, Rafa Benítez, nuevo entrenador del Nápoli, estaría más que complacido de que no se realice la venta para poder contar con él en la temporada 2013-2014. “Espero que tengamos una conversación para que siga aquí. Es un jugador grande, todo el mundo habla de él por su calidad y espero tenerlo conmigo”, aseguró el español.

De Laurentiis ha permanecido inflexible sobre el precio del jugador y está esperando por la mejor oferta. “Un profesional de 25 años tan importante como él que se ha creado un nombre en Nápoli, podría rechazar al Anzhi, pero si clubes como Real Madrid, Barcelona o Bayern dan un paso al frente, es humano que reflexione. Él tiene cuatro años de contrato con nosotros. Tiene una obligación y además hay una cláusula de rescisión sobre la que nadie puede decir nada”, finalizó.

Cavani es el delantero más pretendido del mercado de verano, tras culminar la campaña regular como el máximo goleador de la Serie A con 29 tantos.

