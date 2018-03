Más de 78 mil personas se han postulado para el viaje a Marte, sin retorno

El pasado 22 de abril, en efecto, esta organización privada y sin ánimo de lucro, con sede en Holanda, presentó en sociedad su ambicioso plan de establecer, en apenas una década, la primera colonia humana en el Planeta Rojo. Ese mismo día publicó en su página web un formulario para que los interesados en abandonar la Tierra para siempre pudieran enviar su solicitud.

La respuesta no se hizo esperar. Hasta el momento, cerca de 78.000 personas de los más variados países del mundo han presentado su candidatura para convertirse, en 2023, en la vanguardia de una futura colonia marciana permanente. El segundo grupo de cuatro astronautas no les seguirá, según los planes de Mars One, hasta dos años después, en 2025.

“Con 78.000 solicitudes en dos semanas -afirma Bas Lansdorp, director de Mars One- este se está convirtiendo en el trabajo más deseado de la historia. Estas cifras nos ponen en el buen camino para alcanzar nuestro objetivo de llegar al medio millón de solicitudes”.

Llegada en 2023

Según los planes de la institución, la primera nave, no tripulada, partirá de la Tierra en 2016 y llevará a Marte cerca de 2.500 kg de víveres y suministros. En 2018, le seguirá un rover que explorará los alrededores del área seleccionada en busca del lugar más adecuado para un asentamiento humano. Para 2021, todos los elementos y materiales necesarios estarán ya en Marte a la espera de la llegada de los primeros humanos. Habrá dos módulos de vivienda, dos de soporte vital y dos vehículos. En 2022, los habitáculos ya tendrán suficiente aire y agua como para sustentar a los cuatro primeros astronautas, que llegarán al Planeta Rojo en 2023. Dos años después, en 2025, se unirá a ellos un segundo grupo de otros cuatro astronautas.

La empresa estima que enviar a Marte a los cuatro primeros colonos en 2023 tendrá un coste cercano a los 6.000 millones de dólares. Una cifra que la organización espera alcanzar gracias a un “reality” emitido en todo el mundo y en el que las cámaras de televisión documentarán paso a paso cada una de las fases de la misión, desde el proceso de selección de los astronautas a los primeros años de los colonos en Marte.

La recogida de solicitudes seguirá abierta hasta el próximo 31 de agosto. Los candidatos deben tener más de 18 años (no hay límite superior de edad) y tienen que acompañar su solicitud con un vídeo de un minuto en el que se expliquen los motivos que les impulsan a querer convertirse en colonos en el Planeta Rojo. Todos los vídeos de los miles de solicitantes pueden verse en la página web de la organización y recibir votaciones por parte del público. Para inscribirse, los candidatos deben pagar una tasa, que varía entre los 5 y los 75 dólares según cuál sea el nivel de riqueza del país de procedencia.

7 años de entrenamiento

Una vez terminado el periodo de solicitudes, se seleccionarán entre 50 y 100 candidatos de cada una de las 300 regiones en las que Mars One ha dividido el mundo. Para 2015, de todos ellos sólo quedarán entre 28 y 40 candidatos, que serán divididos en varios equipos de cuatro personas. Serán estos equipos, cada uno por su lado, los que comiencen un largo periodo de entrenamiento de siete años, durante los que se prepararán en las tareas necesarias para llevar a cabo con éxito su viaje sin retorno.

Al final, y con todos los grupos debidamente preparados, será la audiencia la que decida cuál de ellos será el primero en viajar a Marte. Por ahora, Mars One ha recibido candidaturas de más de 120 países. Destacan Estados Unidos, con 17.324 candidatos, seguido por China, con 10.241, y Reino Unido, con 3.581. El “top 10? de países incluye también a Rusia, México, Brasil, Canadá, Colombia, Argentina e India.

“Mars One es una misión que representa a toda la Humanidad -asegura Lansdorp- Y estoy orgulloso de ver que es exactamente eso lo que está sucediendo”.

DC/Canal de Noticias