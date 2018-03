Kico Bautista: No hay ningún equilibrio con la nueva directiva de Globovisión

Invitó a la colectividad a no permitir que se les coarte la libertad de expresión. “Cómo un canal de noticias se le prohíbe transmitir en vivo”, cuestionó al referirse al caso de Henrique Capriles.

“Hay intereses ocultos en el canal, el cual no es la línea del periodismo, la salida de Vladimir Villegas es el interés de ésta directiva”, aseveró.

Relató que su salida del canal se debió a que transmitió la asamblea de ciudadanos del pasado viernes del gobernador Capriles en el estado Lara. En ese programa, también se solidarizó con el diputado Ismael García, a quien también sacaron del medio de comunicación.

“Esa reunión no duró ni cinco minutos ( ) estoy seguro que los trabajadores de Globovisión no se prestarán para esos intereses ( ) en Globovisión con la nueva directiva no hay ningún equilibrio, hay que seguir luchando por la verdad”, acotó.

Anunció que el próximo miércoles ofrecerán una rueda de prensa el equipo del programa “Buenas Noches”, integrados por: Carla Angola, Pedro Luis Flores y Roland Carreño.

Exhortó a los opositores a dejar de seguir la cuenta Twitter de Globovisión como medida de protesta.

